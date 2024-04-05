Слуцкий царит в Китае! Его команда продлила суперсерию на 90+9-й минуте

В прошлогоднем чемпионате Китая «Шанхай Шэньхуа» стал пятым. Руководство «синих дьяволов» осознало необходимость перемен и пригласило порулить командой Леонида Слуцкого, который год с небольшим отдыхал от тренерской работы и постоянно светился на YouTube в самых разных амплуа. Пока что получается крайне продуктивно. Сегодня вот как раз был повержен «Чанчунь Ятай» (2:1).

Причём в весьма драматичном стиле: с решающим голом Жоау Карлуша на 90+9-й минуте! Это уже пятая победа подряд «Шэньхуа». Ранее в борьбе с парнями Слуцкого пострадали действующий чемпион «Шанхай Порт» в Суперкубке (0:1), а также «Мэйчжоу Хакка» (0:2), «Циндао Вест Кост» (0:2) и «Шаньдун Тайшань» (0:3) в чемпионате.

Трофей плюс общая разница мячей в лиге — 9:1. Разумеется, это гарантированное лидерство уже на старте 5-го тура: очки теряли все, кроме хедлайнера.

Леонид Слуцкий Фото: CFIDC/VCG via Getty Images

Как команда изменилась при Слуцком?

О назначении Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» объявил 27 декабря. После этого состав усилили 29-летний правый защитник «Гранады» Вилсон Манафа и 30-летний нападающий португальского «Морейренсе» Андре. Из-за жёсткого лимита в пять иностранцев на всю заявку пришлось мониторить и набирать максимально сильных (насколько это вообще возможно) китайцев, коими оказались 30-летний правый вингер Се Пэнфэй и 25-летний опорник Гао Тяньи. То есть обошлось без ветеранов.

Интересно, что на покупки клуб потратил € 1,31 млн, и € 1,16 млн пришлось отдать за Пэнфэя. Среди потерь — американский правый защитник Макарио Хинг-Гловер и камерунский универсальный нападающий Кристиан Бассогог, у которых завершились контракты.

Вдобавок в распоряжении Слуцкого и так были французский опорник Ибраим Амаду, швейцарский нападающий Сефас Малеле (экс-«Палермо») и португальский атакующий полузащитник Жоау Карлуш, который как раз вскрыл на последних минутах «Чанчунь Ятай». На первом и третьем хотелось бы остановиться подробнее.

Амаду провёл в топ-лигах суммарно 167 матчей: за «Нанси», «Лилль», «Анже», «Метц», «Норвич», «Севилью» и «Леганес». Крутой послужной список, правда? Именно он — самый опытный легионер в Китае на уровне чемпионатов первой пятёрки. У того же Оскара только 131 игра в АПЛ.

Карлуш же — воспитанник «Спортинга», которого ещё из молодёжки в 2012-м за € 1,2 млн переманил «Ливерпуль». Его расценивали чуть ли не как нового Деку, однако тяжёлая травма спины перечеркнула все планы: череда аренд, трансферов и других многочисленных повреждений привела его в 2022-м в Катар, а год спустя – и в Китай. И отнюдь не в статусе супертопа. В составе «красных» у Жоау набралось 440 игровых минут, из них 330 — кубковые.

Жоау Карлуш в «Ливерпуле» Фото: Dan Mullan/Getty Images

А что в Китае сейчас вообще по звёздам?

Пятеро самых дорогих футболистов «Шэньхуа» — Малеле (€ 1,5 млн), Манафа (€ 1,2 млн), Карлуш и Амаду (по € 1 млн), а также Андре (€ 900 тыс.). Логично, что это как раз единственные иностранцы в команде. Тем не менее даже с ними её цена только четвёртая в Китае: € 11,05 млн против € 11,35 млн у «Чжэцзяна», € 12,63 млн у «Шаньдун Тайшань» и аж € 17,55 млн у «Шанхай Порт». То есть крутой промежуточный результат Слуцкий заработал совсем не за счёт состава.

Всемирно известных футболистов в Китае не осталось в целом. Кроме прижившегося в «Шанхай Порт» уже 32-летнего экс-полузащитника «Челси» Оскара. Он же и оценивается дороже всех в лиге — на € 5 млн. Вот кто ещё стоит минимум € 2 млн:

€ 4,5 млн — Тиагу Андраде («Шэньчжэнь Пэн Сити»);

€ 4 млн — Матиас Варгас («Шанхай Порт»);

€ 3,5 млн — Леонардо («Чжэцзян») и Кризан да Крус («Шаньдун Тайшань»);

€ 2,5 млн — Гуга («Бэйцзин Гоань») и Ромуло («Чэнду Жунчэн»). Второй, если что, не экс-спартаковец;

€ 2 млн — Андреа Компаньо («Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер»), Сержиньо («Чанчунь Ятай») и Валерий Казаишвили («Шаньдун Тайшань»).

Как видите, никого из «Шэньхуа» здесь нет. Понятно, никто заранее вешать медаль на шею Слуцкому не станет. Тем не менее его промежуточный результат заслуживает уважения.