Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Таавун. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Тренер Леонид Слуцкий в Китае с Шанхай Шэньхуа: победная суперсерия, гол на 90+9-й минуте, положение в таблице

Слуцкий царит в Китае! Его команда продлила суперсерию на 90+9-й минуте
Георгий Илющенко
Слуцкий царит в Китае!
Аудио-версия:
Комментарии
Российский тренер продуктивно сменил YouTube на азиатский чемпионат. Рассказываем о его успехах.

В прошлогоднем чемпионате Китая «Шанхай Шэньхуа» стал пятым. Руководство «синих дьяволов» осознало необходимость перемен и пригласило порулить командой Леонида Слуцкого, который год с небольшим отдыхал от тренерской работы и постоянно светился на YouTube в самых разных амплуа. Пока что получается крайне продуктивно. Сегодня вот как раз был повержен «Чанчунь Ятай» (2:1).

Китай - Суперлига . 4-й тур
05 апреля 2024, пятница. 10:30 МСК
Чанчунь Ятай
Чанчунь
Окончен
1 : 2
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
0:1 Шэнлун – 25'     1:1 Лун – 37'     1:2 Карлуш – 90+9'    

Причём в весьма драматичном стиле: с решающим голом Жоау Карлуша на 90+9-й минуте! Это уже пятая победа подряд «Шэньхуа». Ранее в борьбе с парнями Слуцкого пострадали действующий чемпион «Шанхай Порт» в Суперкубке (0:1), а также «Мэйчжоу Хакка» (0:2), «Циндао Вест Кост» (0:2) и «Шаньдун Тайшань» (0:3) в чемпионате.

Трофей плюс общая разница мячей в лиге — 9:1. Разумеется, это гарантированное лидерство уже на старте 5-го тура: очки теряли все, кроме хедлайнера.

Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий

Фото: CFIDC/VCG via Getty Images

Как команда изменилась при Слуцком?

О назначении Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» объявил 27 декабря. После этого состав усилили 29-летний правый защитник «Гранады» Вилсон Манафа и 30-летний нападающий португальского «Морейренсе» Андре. Из-за жёсткого лимита в пять иностранцев на всю заявку пришлось мониторить и набирать максимально сильных (насколько это вообще возможно) китайцев, коими оказались 30-летний правый вингер Се Пэнфэй и 25-летний опорник Гао Тяньи. То есть обошлось без ветеранов.

Интересно, что на покупки клуб потратил € 1,31 млн, и € 1,16 млн пришлось отдать за Пэнфэя. Среди потерь — американский правый защитник Макарио Хинг-Гловер и камерунский универсальный нападающий Кристиан Бассогог, у которых завершились контракты.

Как «Шанхай Шэньхуа» взял Суперкубок:
Слуцкий мощно стартовал в Китае. Первый трофей для тренера за восемь лет!
Слуцкий мощно стартовал в Китае. Первый трофей для тренера за восемь лет!

Вдобавок в распоряжении Слуцкого и так были французский опорник Ибраим Амаду, швейцарский нападающий Сефас Малеле (экс-«Палермо») и португальский атакующий полузащитник Жоау Карлуш, который как раз вскрыл на последних минутах «Чанчунь Ятай». На первом и третьем хотелось бы остановиться подробнее.

Амаду провёл в топ-лигах суммарно 167 матчей: за «Нанси», «Лилль», «Анже», «Метц», «Норвич», «Севилью» и «Леганес». Крутой послужной список, правда? Именно он — самый опытный легионер в Китае на уровне чемпионатов первой пятёрки. У того же Оскара только 131 игра в АПЛ.

Карлуш же — воспитанник «Спортинга», которого ещё из молодёжки в 2012-м за € 1,2 млн переманил «Ливерпуль». Его расценивали чуть ли не как нового Деку, однако тяжёлая травма спины перечеркнула все планы: череда аренд, трансферов и других многочисленных повреждений привела его в 2022-м в Катар, а год спустя – и в Китай. И отнюдь не в статусе супертопа. В составе «красных» у Жоау набралось 440 игровых минут, из них 330 — кубковые.

Жоау Карлуш в «Ливерпуле»

Жоау Карлуш в «Ливерпуле»

Фото: Dan Mullan/Getty Images

А что в Китае сейчас вообще по звёздам?

Пятеро самых дорогих футболистов «Шэньхуа» — Малеле (€ 1,5 млн), Манафа (€ 1,2 млн), Карлуш и Амаду (по € 1 млн), а также Андре (€ 900 тыс.). Логично, что это как раз единственные иностранцы в команде. Тем не менее даже с ними её цена только четвёртая в Китае: € 11,05 млн против € 11,35 млн у «Чжэцзяна», € 12,63 млн у «Шаньдун Тайшань» и аж € 17,55 млн у «Шанхай Порт». То есть крутой промежуточный результат Слуцкий заработал совсем не за счёт состава.

Всемирно известных футболистов в Китае не осталось в целом. Кроме прижившегося в «Шанхай Порт» уже 32-летнего экс-полузащитника «Челси» Оскара. Он же и оценивается дороже всех в лиге — на € 5 млн. Вот кто ещё стоит минимум € 2 млн:

  • € 4,5 млн — Тиагу Андраде («Шэньчжэнь Пэн Сити»);
  • € 4 млн — Матиас Варгас («Шанхай Порт»);
  • € 3,5 млн — Леонардо («Чжэцзян») и Кризан да Крус («Шаньдун Тайшань»);
  • € 2,5 млн — Гуга («Бэйцзин Гоань») и Ромуло («Чэнду Жунчэн»). Второй, если что, не экс-спартаковец;
  • € 2 млн — Андреа Компаньо («Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер»), Сержиньо («Чанчунь Ятай») и Валерий Казаишвили («Шаньдун Тайшань»).

Как видите, никого из «Шэньхуа» здесь нет. Понятно, никто заранее вешать медаль на шею Слуцкому не станет. Тем не менее его промежуточный результат заслуживает уважения.

Всё, что нужно знать про китайский чемпионат:
Слуцкий начинает борьбу за титул. Подробный гайд по чемпионату Китая
Слуцкий начинает борьбу за титул. Подробный гайд по чемпионату Китая
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android