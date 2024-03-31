«Краснодар» сменил главного тренера – Мурад Мусаев занял место Владимира Ивича. 40-летний специалист вернулся в команду, с которой уже работал. В этом туре РПЛ его ждёт дебют во встрече с «Локомотивом» в Москве.

Тем временем Мусаев составил символическую сборную за всю историю «Краснодара». Вот версия Мурада:

«Матвей Сафонов, Евгений Калешин, Сергей Петров, Андреас Гранквист, Хуниор Алонсо, Шарль Каборе, Маурисио Перейра, Эдуард Сперцян, Виктор Классон, Павел Мамаев, Фёдор Смолов. Главный тренер? Я», – сказал Мусаев в видео, опубликованном в телеграм-канале «Коммент.Шоу».

Самое любопытное – это, конечно же, выбор тренера. Согласны ли вы с Мусаевым, который назвал себя лучшим кандидатом для «Краснодара»? Предлагаем вам поучаствовать в голосовании и определить сильнейшего тренера в истории молодого клуба. Мы вспомнили всех, кто работал с «быками» в РПЛ, и даже добавили одного специалиста, помогавшего сформировать стиль команды ещё в Первой лиге. Пишите в комментариях, с кем из тренеров Сергей Галицкий угадал больше всего.

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Рейтинг: кто лучший тренер в истории «Краснодара»? Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат» 1 место Олег Кононов, Россия Кононов – главный долгожитель в «Краснодаре»: ни один другой тренер не продержался столько во главе команды, сколько уроженец Курска. Он принял южан в августе 2013 года, а в отставку ушёл в сентябре 2016-го. При Кононове «быки» впервые в своей истории завоевали путёвку в еврокубки по итогам сезона-2013/2014. С ним же дошли до финала Кубка России, в котором уступили по пенальти «Ростову», потом завоевали свою первую бронзу и впервые вышли в евровесну (плей-офф Лиги Европы). В РПЛ команда сыграла с Кононовым 92 матча, одержала 49 побед при 23 ничьих и 20 поражениях. Набирала в среднем за игру 1,85 очка. Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат» 2 место Владимир Ивич, Сербия Сербский тренер продержался в «Краснодаре» чуть больше года. Возглавил команду в январе 2023-го, а уволен был в марте 2024-го. Ивич принял «быков» на восьмом месте, завершил тот сезон шестым и дошёл до финала Кубка России. В нынешнем сезоне краснодарцы при Владимире впервые в своей истории ушли на зимний перерыв лидером чемпионата. Но неудачно начали весну (опустились на второе место и выбыли из Кубка России), после чего Ивичу указали на дверь. В РПЛ у серба лучшая статистика из всех тренеров в истории клуба: 33 матча, 11 побед, семь ничьих и пять поражений – 1,88 очка в среднем за игру. В то же время ему, в отличие от Мусаева или Кононова, не приходилось выступать с «Краснодаром» в еврокубках, разрываясь на несколько фронтов. Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат» 3 место Мурад Мусаев, Россия Первый опыт работы Мусаева с «Краснодаром» получился достаточно долгим. Он возглавлял команду с апреля 2018 года по апрель 2021-го. С этим тренером «быки» дважды повторили свой лучший результат в истории – занимали третье место. Кроме того, впервые вышли в Лигу чемпионов. Сначала в квалификацию, а через сезон и на групповой этап, где стали третьими в квартете с соперниками из топ-лиг – «Челси», «Севильей» и «Ренном». Статистика Мусаева в чемпионате России: 90 матчей, 44 победы, 23 ничьих и 23 поражения. В среднем за игру – 1,72 очка. Фото: Артём Гусев, «Чемпионат» 4 место Виктор Гончаренко, Беларусь Гончаренко возглавлял «Краснодар» меньше года. Его назначили в апреле 2021-го, а в отставку отправили в январе 2022-го. Тренер из Беларуси принял команду незадолго до финиша сезона-2021/2022, когда она свалилась на 10-е место. С Гончаренко завершили чемпионат на той же позиции. На следующий сезон команда занимала к зимнему перерыву пятое место, но потом Сергей Галицкий решил сделать ставку на немца Даниэля Фарке, который, впрочем, так и не провёл ни одной официальной встречи с «Краснодаром». А у Гончаренко было 23 матча, 10 побед, пять ничьих и восемь поражений. Он набирал 1,52 очка в среднем за игру. Фото: РИА Новости 5 место Сергей Ташуев, Россия В этот список мы включили и нынешнего главного тренера «Факела», который работал с «Краснодаром» в последний для команды сезон в Первой лиге. В 2010 году «быки» под руководством Ташуева заняли пятое место, после чего благодаря стечению обстоятельств получили путёвку в РПЛ. Ташуев провёл 38 матчей с «Краснодаром», 17 побед, 10 ничьих и 11 поражений. В среднем за игру – 1,61 очка. По словам Евгения Калешина, именно этот тренер оказал влияние на формирование игровой философии «Краснодара». «Если сейчас у Галицкого спросить, в какой футбол должен играть «Краснодар», он даст точнейший ответ. 10 лет назад мы просто играли. Идеологический тренер появился только в 2010-м – думаю, именно с Ташуевым Галицкий понял путь, по которому нужно идти», – рассказывал Калешин. Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат» 6 место Игорь Шалимов, Россия Шалимов тренировал «Краснодар» с сентября 2016 года и до апреля 2018-го. Он принимал команду на седьмом месте и завершил с ней сезон на четвёртом. На следующий сезон был отправлен в отставку незадолго до финиша чемпионата, когда «быки» шли пятыми. При Шалимове «Краснодар» не превзошёл свои лучшие результаты, которых добился ещё в период работы его предшественника Кононова. Под руководством этого специалиста команда сыграла в РПЛ 48 матчей – 22 победы, 16 ничьих и 10 поражений. В среднем за игру Шалимов набирал 1,71 очка. Фото: «Чемпионат» 7 место Славолюб Муслин, Сербия Серб Муслин – первый тренер в истории «Краснодара» в РПЛ. Он принял команду в январе 2011 года и проработал с ней до августа 2013-го. В первый сезон в элите «быки» заняли со Славолюбом девятое место, и тогда это был достаточно успешный результат для новичка элиты. Всего же под руководством Муслина краснодарцы провели 78 матчей, в которых одержали 29 побед при 20 ничьих и 29 поражениях. В среднем за игру он набирал 1,37 очка. Разумеется, это худший результат среди всех тренеров, возглавлявших «Краснодар» в высшем дивизионе. Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат» 8 место Александр Сторожук, Россия Сторожук стал тренером «Краснодара» внепланово, сменив в начале марта 2022 года уехавшего в Германию Фарке. Тогда у краснодарцев была очень непростая ситуация, так как команду покинули и все легионеры основы. Этот специалист проработал с «быками» до января 2023-го. На момент назначения Сторожука «Краснодар» шёл пятым, а завершил чемпионат в топ-4. На следующий сезон к зимнему перерыву южане упали на восьмую строчку, и российского тренера отправили в отставку. При Сторожуке «Краснодар» сыграл в РПЛ 29 матчей, в которых одержал 13 побед при семи ничьих и девяти поражениях. Набирал 1,59 очка за игру.

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