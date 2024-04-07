«Локо» победил благодаря неочевидному пенальти. Выбор у судьи был крайне сложным

«Локомотив» после череды неудач удачно съездил к «Ахмату» и увёз в Москву три очка. Правда, не обошлось без вопросов к судейству.

Перед матчем чуть ли не на главный план вышел тренерский вопрос. «Локомотив» страдал по весне без побед: два поражения и три ничьих. Галактионов даже высказался о готовности обсудить с руководством отставку. Он сохранил пост, тем не менее ещё пара неудач могли изменить ситуацию.

«Ахмат» тоже был блёклым и расстался с Ромащенко. Вместо экс-помощника Черчесова грозненцы позвали земляка Адиева, который сверкал в квалификации Евро-2024 со сборной Казахстана и теперь совмещает посты. А в таких ситуациях команда на эмоциях частенько добивается результата, что не предвещало для «Локо» ничего хорошего.

К тому же по-прежнему травмирован Дзюба, а ещё лишнюю карточку схватил главный тащер красно-зелёных Глушенков. Зато вернулись после дисквалификации Карпукас и Пиняев, плюс выздоровел Тикнизян. Наир, правда, остался на лавке.

Вот только уже на 19-й минуте «Ахмат» не просто остался в меньшинстве, но и получил в свои ворота пенальти. Миранчук подал справа угловой к дальнему краю штрафной, и Морозов с лёта пробил ногой в дальний угол. Тодорович в падении вынес мяч из пустых ворот то ли головой, то ли рукой. То ли после выноса головой мяч попал в руку. Понять, как там было, крайне сложно. Если вообще реально.

Судья Казарцев долго смотрел видеоповтор и всё-таки встал на сторону «Локо». Крайне жаль, что на грозненском стадионе у него не было возможности объявить о мотивах решения в микрофон. Тодорович, кстати, особо и не спорил. Пусть и косвенно, это показывает его вину.

Просмотр момента с попаданием мяча в руку или голову Тодоровичу Фото: Кадр из трансляции

Просмотр момента с попаданием мяча в руку или голову Тодоровичу Фото: Кадр из трансляции

Миранчук 11-метровый чётко реализовал, слегка засеменив перед ударом и исполнив в левую от себя сторону.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Само собой, москвичи полностью взяли игру под контроль и постоянно наседали на ворота Шелии. Если бы не самоотверженные сейвы российско-грузинского вратаря, счёт стал бы разгромным уже в первом тайме. Прекрасные шансы были у Самошникова (один раз до и другой после удаления), Сулейманова и Миранчука. Цифры первого тайма: 65% владения и 13 ударов у «Локомотива» против трёх у «Ахмата». Тотальное доминирование.

Адиев, впрочем, не сдался и в перерыве поменял Швеца с Ильиным на Камило (не путать с его одноклубником Камиловым) и Уциева. Не помогло. «Локо» совсем не планировал отдавать победу и на 57-й минуте забил снова: Миранчук отдал изящную разрезающую передачу на Пиняева, который опередил Уциева, ворвался в штрафную и чётко уложил мяч под дальнюю штангу. Это был приговор.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Чуть позже ещё и Сулейманов отличился, занырнув рыбкой и пробив головой. Отпраздновать взятие ворот помешал офсайд. VAR помог принять верный вывод.

Дальше игра успокоилась. Команды будто бы просто ждали финального свистка. Разве что друг с другом сцепились Баринов и Семёнов — их пыл остудили Казарцев и Миранчук. «Локомотив» наконец-то впервые победил весной и догнал занимающий четвёртое место ЦСКА, а «Ахмат» всё ближе к вылету. Хотя конкретно сегодня ему сильно не повезло.