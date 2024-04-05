10 главных джокеров сезона в РПЛ. Игроки «Локомотива» — вне конкуренции

Уле-Гуннар Сульшер — яркий пример футболиста-джокера. В АПЛ норвежец забил 17 голов и отдал шесть результативных передач, появившись на поле со скамейки. Главный джокер в истории Российской Премьер-Лиги — форвард Максим Бузникин. На его счету 18 забитых мячей и девять ассистов. А кто лучше всех выходит на замену в нынешнем сезоне РПЛ?

Рифат Жемалетдинов («Локомотив»): 8 выходов на замену, 4 гола

Рифат Жемалетдинов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Полузащитник «Локомотива» в этом сезоне мощно усиливает игру команды, выходя на замену. На счету Рифата уже четыре гола. Особенно успешным получился матч 16-го тура с «Крыльями Советов». Жемалетдинов появился на поле на 57-й минуте, после чего оформил дубль и сделал счёт 3:1. Однако в концовке «Локо» пропустил дважды и упустил победу — 3:3. Также полузащитник отличился после выхода со скамейки во встречах с «Динамо» (1:2) и «Пари НН» (1:0).

Максим Глушенков («Локомотив»): 3 выхода на замену, 1 гол, 3 голевые передачи

Максим Глушенков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё один представитель «Локомотива» в списке. Глушенков — игрок стартового состава, однако несколько раз оставался на скамейке. Но, выходя на поле, помогал команде. Главный хайлайт случился во встрече 9-го тура с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Глушенков вышел на поле на 56-й минуте при счёте 0:1. И через пару моментов забил ответный гол! А на 90+1-й минуте оформил ассист на Наира Тикнизяна. Глушенков стал ключевым фактором, благодаря которому «Локо» увёз победу из Петербурга.

Во 2-м туре Максим появился на поле в гостевой игре с «Факелом» и стал автором двух результативных передач. «Локо» одержал разгромную победу — 4:1. После этого Глушенков заслужил место в старте и стал важным игроком красно-зелёных.

Антон Миранчук («Локомотив»): 8 выходов на замену, 1 гол, 3 голевые передачи

Антон Миранчук Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Локомотив» часто набирает очки в играх, в которых уступает в счёте. Галактионов — мастер матч-менеджмента. Это отражается и на статистике игроков. Топ футболистов-джокеров РПЛ принадлежит железнодорожникам. Антон Миранчук — игрок основы, но тоже периодически оказывается на скамейке. И, выходя на замену, приносит пользу команде. Интересно, что всего на счету Антона 5 (2+3) результативных действий. И 4 (1+3) из них он оформил после выхода на замену.

Миранчук оформил ассисты со скамейки в играх с ЦСКА (1:4), «Пари НН» (1:0) и «Зенитом» (3:1), а во встрече с «Краснодаром» (1:1) забил мяч, принёсший «Локо» ничью.

Мигел Силвейра («Сочи»): 11 выходов на замену, 1 гол, 3 голевые передачи

Мигел Силвейра Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Сочи» борется за выживание в РПЛ, и каждый гол для них — возможность зацепиться за очки или перевернуть игру. Силвейра — настоящий джокер южан. Бразилец почти всегда выходит на поле на замену — всего пять стартов за 16 игр. Однако Мигел здорово помогает «Сочи» со скамейки: на его счету гол во встрече с ЦСКА (1:3), а также результативные передачи с «Балтикой» (2:0) и сразу две — с «Ростовом» (4:0). Весной Силвейра провёл на поле всего 10 минут в трёх играх. Но, возможно, тренер Роберт Морено ещё использует Мигела как тайное оружие.

Владимир Писарский («Крылья Советов»): 12 выходов на замену, 3 гола

Владимир Писарский Фото: vk.com/fckssamara

Начало сезона Писарский пропустил из-за травмы голеностопа. После возвращения форвард помогает «Крыльям», выходя со скамейки. И умудряется забивать за небольшое количество минут на поле. Во встречах с «Краснодаром» (1:2) и «Уралом» (3:1) Владимиру хватало семи минут, а с «Локо» (3:3) — 11. До крутой статистики прошлого сезона (14 голов) Писарскому далеко, но помочь «Крыльям» финишировать в топ-8 игрок в состоянии. Хотя в последней встрече с «Зенитом» Писарский так и не вышел на поле. Однако впереди ещё девять матчей.

Тамерлан Мусаев («Балтика»/ЦСКА): 14 выходов на замену, 3 гола

Тамерлан Мусаев Фото: ПФК ЦСКА

Зимой нападающий перебрался из «Балтики» в ЦСКА. Мусаев воспитывался в академии армейцев с 2014 по 2015 год. Ради шанса закрепиться в ЦСКА он согласился даже на роль футболиста ротации. В «Балтике» Тамерлан также частенько усиливал игру, выходя на замену. И оба гола в сезоне за калининградцев Мусаев забил таким образом. Во встрече 3-го тура с «Факелом» (2:1) его мяч принёс победу, а в игре 6-го тура с «Крыльями» (1:2) форвард сравнял счёт на 88-й минуте, но «Балтика» умудрилась пропустить ещё.

После трансфера в ЦСКА Мусаев отличился в дебютной игре в РПЛ. Он вышел на замену во встрече с «Оренбургом» и забил на 81-й минуте. Правда, ЦСКА победу не удержал, но всё равно Тамерлан пережил яркие эмоции от первого гола за клуб. В матчах с «Крыльями» и «Сочи» Мусаев вышел и не забил. Мало сомнений, что Тамерлан ещё забьёт хотя бы раз до конца сезона — Федотов обязательно использует его сильные качества.

Тимур Сулейманов («Пари НН»/ «Локомотив»): 14 выходов на замену, 2 гола, 1 голевая передача

Тимур Сулейманов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сулейманов — воспитанник «Локомотива». В 2021-м он покинул клуб и перебрался в «Пари НН», а по ходу сезона-2023/2024 вернулся домой на правах аренды. В марте 2024 года красно-зелёные окончательно выкупили Тимура у нижегородцев. За исключением последних двух туров Сулейманов выходил на поле в составе «Локо» только со скамейки. И как помогал! Во встрече 11-го тура с «Уралом» (2:2) его гол на 90+6-й минуте принёс клубу ничью. В 15-м туре он забил победный мяч в ворота «Ахмата» (2:1), а в следующей игре оформил ассист с «Крыльями» (3:3).

В весенних матчах с «Сочи» и «Краснодаром» Сулейманов вышел в старте и обошёлся без результативных действий. Нелучшая форма Артёма Дзюбы даёт Тимуру шанс в основе. Посмотрим, сможет ли он действовать эффективно с первых минут.

Николай Рассказов («Крылья Советов»): 5 выходов на замену, 1 гол, 2 голевые передачи

Николай Рассказов (справа) Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Рассказов — игрок основы «Крыльев», однако иногда Игорь Осинькин оставляет Николая в запасе. На счету защитника два гола и три ассиста в нынешнем сезоне РПЛ. Интересно, что 3 (1+2) результативных действия оформлено после выхода со скамейки. Рассказов забил во встрече с «Локо» (1:1), а также ассистировал в матчах с «Краснодаром» (1:2) и «Ахматом» (2:1). Вот такой самарский джокер!

Михаил Игнатов («Спартак»): 8 выходов на замену, 1 гол, 2 голевые передачи

Михаил Игнатов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В начале сезона Игнатов появлялся на поле со скамейки запасных. А с середины октября 2023-го Михаил — игрок основы. Но самый удачный отрезок сезона для полузащитника пришёлся на три стартовых тура. Игнатов выходил на поле и отметился результативными действиями во всех матчах. В 1-м туре оформил ассист на Даниила Хлусевича в игре с «Оренбургом» (3:2), затем отдал голевой пас на Квинси Промеса с «Балтикой» (2:1). А в третьей встрече сезона забил сам в ворота «Рубина» (4:1). После — 1+1 в 14 турах.

Эмирджан Гюрлюк («Оренбург»): 10 выходов на замену, 3 голевые передачи

Эмирджан Гюрлюк (слева) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Гюрлюк перебрался в «Оренбург» перед началом сезона. Игроком интересовался «Манчестер Сити», но сделке с клубом РПЛ помогли благосклонно настроенный по отношению к России президент «Алтынорду» и русская супруга агента футболиста. В «Оренбурге» Эмирджан пока что не стал игроком основы, обычно выходя на замену. И делает это неплохо. Гюрлюк — форвард, но на его счету три ассиста. Он отдал голевые передачи, появившись на поле во встречах с «Локомотивом» (8-й тур, 2:0), «Факелом» (12-й тур, 1:2) и «Балтикой» (20-й тур, 1:0). Возможно, если нападающему доверят место в основе, он начнёт забивать. А пока что Гюрлюк — суперзапасной «Оренбурга».