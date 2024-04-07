«Ливерпуль» отдал лидерство в АПЛ из-за жёсткой ошибки. Удар «МЮ» с центра перевернул игру

Больше не лидеры чемпионата Англии по футболу. Опять оступились на «Юнайтед».

Так получилось, что «МЮ» было некого выпускать в центре защиты на главный матч тура. Травмы одновременно у Мартинеса, Линделёфа, Варана, Эванса и Шоу. В результате в основе вышел 19-летний Камбвал. Не сказать, что он провалился, но у «Ливерпуля» было колоссальное количество моментов уже в первом тайме.

Несколько раз выручил Онана, а ещё мяч пролетал рядом со штангой после ударов Салаха и Нуньеса. Если первые 10 минут «МЮ» смотрелся достойно и не хуже соперника, то потом на поле были уже только гости. Команде тен Хага ещё повезло уйти на перерыв, отставая лишь на один мяч. Статистика ударов в первом тайме – 0:15. Один из этих ударов всё-таки завершился голом.

На 23-й минуте после навеса с углового на мяче первым оказался Нуньес, который головой скинул мяч на дальнюю штангу. Там в абсолютном одиночестве находился Луис Диас, который положил корпус и в падении точно пробил по воротам. И даже после этого гола «Ливерпуль» оставался лучшей командой по игре.

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» Фото: Кадр из трансляции

«Ливерпуль» резво начал и второй тайм, создав несколько опасных моментов, когда мяч метался по штрафной «МЮ». А затем случилось кое-что невероятное – и игра перевернулась.

Защитник «Ливерпуля» Куанса в спокойной ситуации ошибся с передачей, сделав пас низом в центральный круг. Первым к мячу успел Бруну Фернандеш, который с ходу пробил по воротам. Португалец идеально перекинул вратаря, сравняв счёт. Интересно, что Келлехер ценой красной карточки пытался дотянуться до мяча рукой, но не смог.

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» Фото: Кадр из трансляции

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» Фото: Кадр из трансляции

«Ливерпуль» снова навалился на ворота гостей, но умудрился пропустить. И вновь хозяевам удался красивый гол. На этот раз исполнил уже Майну, который попал точно в дальнюю девятку – без шансов для Келлехера и на этот раз.

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» Фото: Кадр из трансляции

И всё-таки в конце матча давление «Ливерпуля» позволило гостям второй раз забить на «Олд Траффорд». Ван-Биссака в своей штрафной пошёл в подкат против Эллиотта, но не дотянулся до мяча. Показалось, что полузащитник «Ливерпуля» приукрасил падение, но судья посчитал, что эпизод тянет на пенальти. VAR не стал спорить, а Салах уверенно пробил с 11 метров – 2:2.

Весь матч получился достаточно хаотичным. Обе команды играли без центра поля. «Ливерпуль» наседал на штрафную хозяев, а «МЮ» старался убегать в контратаки. Каждый делал ставку на свой план, но победа не досталась никому. Где-то за всем этим с радостью наблюдали фанаты «Сити» и «Арсенала». Теперь именно лондонский клуб находится на первом месте в таблице из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.