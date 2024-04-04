Оказывается, эти футболисты играли вместе. Алонсо+Карпин, Роналду+Пике — много крутых пар

Карьеры некоторых футболистов складываются удивительным образом. Далеко не все помнят, что Андреа Пирло в своё время играл за «Интер», а Гарри Кейн — за «Лестер». Вспоминаем известных футболистов, которые играли вместе в одной команде, хотя в это трудно поверить.

Андреа Пирло и Диего Симеоне («Интер»)

Андреа Пирло (слева), Илья Цымбаларь и Диего Симеоне. Матч «Интер» — «Спартак» в ЛЧ Фото: imago/TASS

Сезон-1998/1999 стал для Симеоне последним в составе «Интера», а Пирло, по сути, только начинал карьеру (на тот момент ему было 19 лет). Они провели совместно 25 матчей, в двух из них им противостоял российский клуб. «Интер» оказался в одной группе Лиги чемпионов со «Спартаком». Симеоне в обоих случаях выходил в стартовом составе, а Пирло — на замену. Их связка сработала в Москве: итальянец навесил со штрафного, а Симеоне украл победу у «Спартака» на 88-й минуте — 1:1. По окончании сезона Диего укатил в «Лацио», а Пирло в 2001 году оказался в «Милане».

Криштиану Роналду и Жерар Пике («Манчестер Юнайтед»)

Криштиану Роналду празднует гол с Жераром Пике Фото: Alex Livesey/Getty Images

Пике против Роналду — как часто мы видели такой сюжет в матчах Ла Лиги. Первый бегал в центре обороны «Барселоны», а второй вколачивал один мяч за другим в форме «Реала». Не все помнят, что в период с 2004 по 2008 года испанец выступал за «Манчестер Юнайтед». За это время у него накопилось 15 совместных матчей с Роналду. Правда, только в трёх случаях каждый из них провёл на поле по 90 минут. Первый совместный матч наверняка не хотят вспоминать ни тот, ни другой. В декабре 2004 года «МЮ» влетел на выезде «Фенербахче» (0:3) в Лиге чемпионов. Зато в оставшихся 14 совместных матчах они обошлись без поражений (11 побед, три ничьих).

Гарри Кейн и Джейми Варди («Лестер»)

Гарри Кейн (слева) и Джейми Варди на скамейке запасных перед матчем «Лестера» Фото: Michael Regan/Getty Images

Какой футбольный клуб приходит первым на ум, когда вы слышите фамилию Кейн? Скорее всего, «Тоттенхэм» или «Бавария». Но в карьере Гарри есть и другие команды. Он уезжал в аренду в «Норвич» и «Лестер» (там играл вместе с Варди). Хотя слово «вместе» — слишком громкое. В марте 2013-го они провели на поле девять минут в матче Чемпионшипа с «Кардиффом» (1:1). И всё. Любопытно, что оба начали встречу в запасе и вошли в игру только во второй половине. После этого Кейн вернулся в «Тоттенхэм», а с этого сезона играет за «Баварию». Варди по-прежнему пылит в «Лестере» (сейчас — в Чемпионшипе). Гарри до сих пор не завоевал ни одного трофея на взрослом уровне, а Джейми стал чемпионом АПЛ, победителем Кубка и Суперкубка Англии.

Роберто Баджо и Хосеп Гвардиола («Брешия»)

Хосеп Гвардиола (справа) надевает капитанскую повязку на руку Роберто Баджо Фото: Grazia Neri/Getty Images

В начале XXI века Гвардиолу занесло в «Брешию», где играл Роберто Баджо. У них 16 совместных матчей, а команда проиграла в них всего два раза. По итогам сезона-2002/2003 «Брешия» заняла девятое место в Серии А. После этого испанец уехал в катарский «Аль-Ахли», а итальянец отыграл ещё один годик в «Брешии» и завершил карьеру. Кстати, за два последних сезона Баджо забил суммарно 24 мяча (по 12 в каждом из них). Гвардиола завершил игровую карьеру летом 2006 года после того, как побегал в мексиканском «Дорадос».

Хаби Алонсо и Валерий Карпин («Реал Сосьедад»)

Хаби Алонсо и Валерий Карпин Фото: Getty Images

Сейчас Карпин тренирует «Ростов» и сборную России, а Алонсо тащит «Байер» к долгожданному чемпионству в Германии. С 2002 по 2004 год испанец и россиянин играли вместе за «Реал Сосьедад» (74 совместных матча). В сентябре 2003 года клуб из Сан-Себастьяна обыграл на выезде «Галатасарай» (2:1) в Лиге чемпионов. А кто же забил победный мяч? Хаби Алонсо. А кто отдал ему голевую передачу? Карпин. По окончании сезона-2003/2004 Алонсо уехал в Англию, а потом завоевал множество трофеев с «Ливерпулем», «Реалом», «Баварией» и сборной Испании. Карпин завершил игровую карьеру летом 2005 года.

Дэвид Мойес и Дэвид Бекхэм («Престон»)

Дэвид Мойес и Дэвид Бекхэм Фото: Getty Images / pnefc.net

Кажется, что в карьере Бекхэма был только один английский клуб, но это не так. Конечно, Дэвид сделал себе имя в «Манчестер Юнайтед», но в 1995-м его арендовал «Престон Норт Энд». Кстати, аренда была рассчитана всего на один месяц. За это время Бекхэм отыграл пять матчей за команду третьей лиги, где капитаном был будущий тренер клубов АПЛ Дэвид Мойес. За месяц в «Престоне» Бекхэм забил два мяча — со штрафного и прямым ударом с углового. Мойес закончил карьеру в «Престоне» в 1998 году, после чего сразу стал тренером команды.

Давид де Хеа и Серхио Агуэро («Атлетико»)

Давид де Хеа (крайний слева в верхнем ряду) и Серхио Агуэро (крайний слева в нижнем ряду) перед матчем «Атлетико» Фото: Michael Steele/Getty Images

На протяжении нескольких лет фамилии вратаря и нападающего регулярно мелькали в английской прессе. Они не просто выступали в АПЛ, но и играли за принципиальных соперников. Де Хеа защищал ворота «Манчестер Юнайтед», а Агуэро помогал «Манчестер Сити» множеством голов. До этого испанец и аргентинец выступали вместе за «Атлетико» (с 2009 по 2011 год). Вместе с мадридским клубом они выиграли Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. Де Хеа отыграл и финал ЛЕ с «Фулхэмом» (2:1, д.в.), и матч Суперкубка с «Интером» (2:0), а Агуэро в первом случае отдал две результативные передачи, во втором — отметился голом.

Мануэль Нойер и Рауль Гонсалес («Шальке-04»)

Мануэль Нойер и Рауль с трофеем после финала Кубка Германии Фото: Christof Koepsel/Getty Images

В 2010 году легендарный испанец Рауль покинул «Реал», за который играл с самого старта карьеры. Нападающий неожиданно для многих подписал контракт с «Шальке» и провёл один совместный сезон с вратарём Нойером (51 матч). Надо сказать, что год получился для команды достаточно противоречивым. С одной стороны, она добралась до полуфинала Лиги чемпионов и выиграла Кубок Германии. С другой — не попала даже в топ-10 Бундеслиги. Последним совместным матчем для испанца и немца стал финал Кубка Германии — «Шальке» разгромил «Дуйсбург» (5:0). Рауэль забил в том сезоне 19 мячей, а Нойер летом 2011 года перешёл в «Баварию».

Роналдо и Эйдур Гудйонсен (ПСВ)

Роналдо и Эйдур Гудйонсен Фото: PSV

В апреле 1996 года исландец и бразилец провели один совместный матч за ПСВ. Роналдо и Гудйонсен вышли на поле в игре чемпионата Нидерландов со «Спартой» (1:2). Тогда клубом из Эйндховена руководил Дик Адвокат, а единственный гол в составе проигравшей команды забил Филлип Коку. Ни у кого не свело олдскулы? Гудйонсен вышел в стартовом составе и отыграл 74 минуты, а Роналдо выпустили на поле сразу после перерыва. Это их единственный совместный матч. Исландец играл за ПСВ до 1998 года, а Зубастик летом 1996-го перешёл в «Барселону».

Ян Зоммер и Мохамед Салах («Базель»)

Ян Зоммер и Мохамед Салах в самолёте Фото: ZUMAPRESS.com/TASS

Да, когда-то нынешний вратарь «Интера» и вингер «Ливерпуля» играли вместе в чемпионате Швейцарии. Ощущение, будто это было в прошлом сезоне, но самом деле они провели 74 совместных матча за «Базель» с 2012 по 2013 год. И, кстати, стали чемпионами Швейцарии. В начале 2014-го Салах перешёл в «Челси», а Зоммер продержался в «Базеле» чуть дольше — до конца сезона-2013/2014. А потом подписал контракт с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха.