«Бавария» перевернула четвертьфинал ЛЧ! Но тут у «Арсенала» случились замены

И в этой паре тоже пока ничего не понятно.

Прежде всего хотелось бы передать большой привет тем, из-за кого два таких матча ЛЧ стартовали в одно время. Тот случай, когда стоило найти два слота в один день. Примечательно, что две игры развивались по похожему сценарию. Английские клубы уже на первых минутах вышли вперёд, а потом сразу пропустили два. Подробнее про матч «Реала» и «Сити» можно прочитать тут.

В Лондоне уже на девятой минуте жёлтую получил Альфонсо Дэвис, который теперь пропустит ответную игру. А ещё через пару минут атака «Арсенала» правым флангом завершилась ассистом Бена Уайта на Букайо Саку. Английский вингер пробил точно в дальний угол – без шансов для Мануэля Нойера.

В этот момент было абсолютно понятно, почему букмекеры считали «Арсенал» явным фаворитом. Эта кризисная «Бавария» была далека от той, что громила лондонцев со счётом 5:1 в предыдущих трёх встречах. Однако игра резко перевернулась. Сначала Габриэл грубо ошибся с пасом на своей половине поля. Через несколько секунд Серж Гнабри завершил молниеносную вертикальную атаку гостей.

А на 32-й минуте Лерой Зане выдал шикарный диагональный проход. Он бежал и бежал, добежав до чужой штрафной. А потом промчался ещё и по ней, пока его не сбил Вильям Салиба. Судья посчитал, что это единоборство тянет на пенальти. VAR вмешиваться не стал, и Гарри Кейн снова забил команде, за которую болел в детстве. Капитан сборной Англии за 38 матчей в «Баварии» забил уже 39 мячей и отдал 12 ассистов во всех турнирах. Неплохо адаптировался.

Гарри Кейн бьёт пенальти Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Статистика первого тайма по ударам получилась достаточно красноречивой. У «Баварии» два удара и два гола. У «Арсенала» – девять ударов и один гол. Счёт едва ли устраивал Микеля Артету, который уже в перерыве сделал замену по позиции. Вместо Якуба Кивёра на поле вышел Александр Зинченко, который больше заточен на атаку.

За стартовые 20 минут второго тайма «Арсенал» явных моментов так и не создал, поэтому тренер «Арсенала» ещё больше усилил нападение. Вместо Жоржиньо и Габриэла Мартинелли вышли Габриэл Жезус и Леандро Троссард. В результате Кай Хаверц при обороне стал отходить в полузащиту. Правда, без мяча «Арсенал» оказывался не так часто. Владения у хозяев было примерно в полтора раза больше. И из него удалось-таки кое-что выжать во втором тайме.

Леандро Троссард Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Именно вышедшие на замену Жезус и Троссард сделали второй гол «Арсенала». Бразилец на ложном замахе убрал сначала одного защитника, а потом другого. После этого заботливо выкатил под удар бельгийцу, который из центра штрафной сравнял счёт.

В оставшееся время «Бавария» попала в штангу, а «Арсенал» на 90+5-й минуте требовал пенальти после падения Саки в штрафной, но арбитр не увидел в этом эпизоде нарушения. Матч так и завершился вничью – 2:2. Через неделю (в среду) ответный матч в Мюнхене.