Чудесный гол ударом через себя. После паса — через себя!

Голы ударами через себя – одни из самых красивых в футболе. А вот голевые передачи, сделанные бисиклетой (это другое название ударов в падении через себя), большая редкость. Но в Азии был забит уникальный мяч: два этих действия совершены в одной голевой атаке!

Чудесный гол забили в четвертьфинале Кубка Ирака игроки «Эрбила». Выездной матч с «Аль-Нафтом» складывался для этой команды тяжело. Хозяева открыли счёт уже на 17-й минуте – пенальти реализовал нигерийский нападающий Окики Афолаби.

«Аль-Нафт» выигрывал до 85-й минуты, когда «Эрбил» и сотворил свой шедевр. Эпизод начался с того, что гости заработали штрафной на левом фланге. Последовала подача, а за ней – неудачная попытка выноса от защитника «Аль-Нафта». Центральный защитник «Эрбила» Акам Хашем решил сыграть эффектно: ударом через себя вернул мяч в центр штрафной. Но и он вряд ли предполагал, какую красоту сотворит в итоге на пару с Яссином Самия. Нападающий находился спиной к воротам и выбрал самый оптимальный в этой ситуации вариант – также исполнить бисиклету. У него получился удар от земли, после чего мяч влетел в девятку ворот соперника.

К сожалению для «Эрбила» и всех ценителей футбольного креатива, этого гола не хватило гостям для выхода в полуфинал. Они спаслись в основное время, но всё равно уступили хозяевам в серии пенальти. С 11-метровыми не заладилось – «Аль-Нафт» выиграл серию со счётом 3:0.

Между тем в чемпионате Ирака «Эрбил» тоже далёк от трофея: занимает 14-е место в турнире из 20 команд. «Аль-Нафт» и в местной Лиге Звёзд повыше – на девятой позиции. Впрочем, история у «Эрбила» побогаче. Эта команда – четырёхкратный чемпион страны, а в последний раз брала золото в сезоне-2011/2012.

В прошлом сезоне «Эрбил» дошёл до финала кубкового турнира, где проиграл «Аль-Куве» со счётом 0:1. А «Аль-Нафту» будет очень непросто завоевать Кубок Ирака в нынешнем сезоне. В полуфинале эта команда попала на действующего чемпиона «Аль-Шорту».

Что касается героев эпизода с двойной бисиклетой, то 25-летний защитник Хашем – кандидат в сборную Ирака. В составе национальной команды он ездил на Кубок Азии в январе 2024 года, тем не менее на поле не выходил. 26-летний нападающий Самия – легионер из Сирии. За сборную своей страны он сыграл пять матчей и забил один гол.