«Спартак — его любимая команда». Как дела у сына Аршавина?

Арсений Аршавин уже четвёртый год играет в футболке с ромбиком. И у него неплохо получается. Были и победы в соревнованиях на детском уровне, а иногда мальчик совершает очень крутые для своего возраста вещи. На недавнем турнире на призы Олега Романцева пацан закрутил с углового прямо в ворота – оформил «сухой лист». Ещё и с левой. А после очутился в объятиях партнёров. Выглядело эффектно.

«Спартак» (U12) не смог забрать трофей и в итоге занял седьмое место. А сам Аршавин-младший, играющий в атаке, на турнире отметился только этим результативным действием. Но ничего страшного – если всё здорово пойдёт и дальше, титулы и яркие голевые действия обязательно придут.

Аршавина-младшего для «Спартака» отсматривал Родионов. По просьбе Шоха

Арсений – младший сын Андрея. Ещё от брака с Юлией Барановской. Пара давно не вместе, а мальчик живёт с мамой в Москве. В детстве он пробовался в школе ЦСКА, но туда его по неизвестным причинам не взяли. А в 2020-м Арсения пригласили на просмотр в «Спартак». Отчасти случайно. Сама Барановская признавалась, что не придавала значения названию академии и воспользовалась советом бывшего члена исполкома РФС Рохуса Шоха.

Рохус Шох бывший член исполкома РФС «Моя помощь заключалась лишь в том, чтобы просто попросить Сергея Родионова оценить футбольные качества Арсения. Он проходил просмотр больше месяца, и только после его окончания тренерский штаб академии принял решение зачислить Аршавина-младшего. Его определили в группу 2011 года, хотя он родился в 2012-м, и целый год тренировался с детьми 2011-го».

Сам Родионов очень аккуратно оценивал перспективы Аршавина. Говорил лишь, что по манере бега сын похож на отца, про хорошую левую, но в то же время логично объяснял: ответы на основные вопросы даст только время. Ведь вообще не факт, что парень захочет связать жизнь с футболом. Однако любовь к «Спартаку» появилась, похоже, быстро. Уже в 2021 году он выводил за руку на поле Кристофера Мартинса. Как раз в игре с «Зенитом», когда сам Андрей был на стадионе. Интересный троллинг. Но и Аршавин-старший отреагировал с юмором: «Я сижу с двумя своими другими детьми, они болеют за «Зенит», а враги пока в другой ложе».

Андрей Аршавин с детьми Фото: из личного архива Андрея Аршавина

Аршавин уже переманивал сына в «Зенит». Но тот не поддаётся

Андрей с самого начала отстранился от этой истории. Рассказывал, что сейчас совсем не важно, где играет его сын. Главное – чтобы ему это нравилось. Но, естественно, не обходилось без вопросов о переходе Арсения в «Зенит». Аршавин-старший объяснял, что это невозможно, ведь тогда сыну придётся переехать в Петербург. Сам отец готов к этому, а вот Барановская – вряд ли.

В 2022-м Аршавин подтвердил, что хотел бы видеть сына в клубе, где он работает.

«Хотел бы, чтобы он занимался в «Зените», но, к сожалению, ему уже так промыли мозги в «Спартаке», что он стал как истинный спартаковец», – говорил функционер клуба Sport24.

А в 2023-м Андрей признался, что даже убеждал сына переехать в Петербург. Ведь, по его мнению, рано или поздно это всё равно случится.

Андрей Аршавин член правления «Зенита» «Пока не знаю, как может сложиться его карьера. Мало игр его видел, трудно дать оценку. Мы его уговаривали перейти в «Зенит», но он не уговаривается. Очень предан «Спартаку», живёт этим. «Спартак» — его любимая команда, не представляет себя больше нигде. Шутим на эту тему. Говорю: «Рано или поздно всё равно окажешься в «Зените», чего выпендриваешься?»

После «сухого листа» отец отреагировал скромно. Вот цитата для «Матч ТВ»: «Порадовался за сына, но никак не поздравлял. Думаете, он первый гол в карьере забил? Надеюсь, он так каждую неделю забивает».

Но пока Аршавин-младший делает это в красно-белой футболке. И в ближайшее время точно не собирается менять свою жизнь.