«Атлетико» идеально провёл тайм с «Боруссией». Но последние минуты — кошмар для Симеоне

Каждый из первых четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов получился «верховым». Не стала исключением и игра в Мадриде, где «Атлетико» встретился с «Боруссией».

Первые минуты — ужас для болельщиков «Боруссии». Хозяева просто закошмарили соперника активным прессингом. Сложилось ощущение, что команда Эдина Терзича не знала, как выходить из-под давления. «Атлетико» хватило всего четырёх минут, чтобы изменить счёт на табло. Но тут, конечно, нужно благодарить футболистов «Боруссии».

Спонсорами этого гола выступили Грегор Кобель и Ян Матсен. Вратарь отдал неудобный пас на защитника, того накрыли прессингом, и Родриго Де Паулю оставалось только реализовать выход один на один с вратарём. Аргентинец соперника не простил, отпраздновал гол с одноклубниками, а потом обнялся и с Симеоне.

В начале матча футболисты «Боруссии» выглядели очень нервно. Как будто впервые вышли на матч Лиги чемпионов. За 20 минут «Атлетико» нанёс шесть ударов (три — в створ), а гости не могли даже подойти к штрафной площади испанского клуба. Хозяева, в свою очередь, действовали гораздо более солидно и грамотно, в их игре чувствовалась уверенность.

На 32-й минуте положение «Боруссии» стало ещё хуже. Матс Хуммельс вместо того, чтобы прервать передачу, сделал скидку на сопернику на своей половине поля. В завершающей стадии Антуан Гризманн отдал роскошную передачу на Самуэла Лино, а бразилец спокойно переиграл Кобеля. Отыграть два мяча у «Атлетико» в Мадриде — тот ещё челлендж.

Футболисты «Атлетико» празднуют второй гол Фото: Clive Brunskill/Getty Images

По итогам первой половины возник только один вопрос: что эта «Боруссия» делает в четвертьфинале ЛЧ? Слабая игра в обороне, отсутствие какого-либо конструктива в атаке. Гости за первый тайм нанесли всего один удар в створ и сделали это в самой концовке. Любопытно, что при этом «Боруссия» владела мячом чаще соперника (64% игрового времени против 36%).

Второй тайм получился гораздо более спокойным, нежели первый. «Атлетико» получил хорошее преимущество и сосредоточился на удержании результата. Дошло до того, что на 64-й минуте Симеоне снял с игры нападающего Альваро Морату и выпустил вместо него полузащитника. «Боруссия» задышала после перерыва, осмелела и отыграла один мяч.

Вышедший на замену Себастьен Аллер огорчил бо́льшую часть стадиона в Мадриде. Победитель Кубка Африки на мгновение потерял мяч, но вовремя сориентировался и с разворота положил точно в ближний угол. Кстати, для Аллера это всего лишь третий гол в нынешнем сезоне. До этого ивуариец забивал только в Кубке Германии — оформил дубль в игре с клубом «Шотт Майнц» (6:1).

Себастьен Аллер (справа) отыграл один гол Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В самой концовке Симеоне серьёзно расшатал нервную систему. Джейми Байно-Гиттенс (тоже вышел на замену) влепил с дальней дистанции в перекладину. Аргентинский тренер «Атлетико» после этого чуть не выбежал на поле. А на пятой добавленной минуте у немецкого клуба был ещё один шанс, но мяч после удара головой Брандта влетел в крестовину.

Удивительно, как хозяева сломали всё, что прекрасно работало в первой половине. «Боруссия» по итогам 45 минут выглядела как середняк Бундеслиги, а в итоге чуть не спаслась от поражения. 2:1 — результат, который оставляет шансы обеим командам. Ответная игра пройдёт через шесть дней в Дортмунде.