Кто самый крутой из южноамериканцев «Зенита» и «Краснодара»

В субботу, 13 апреля, «Краснодар» и «Зенит» сыграют в центральном матче 24-го тура РПЛ. На юге России сразятся два главных претендента на чемпионский титул. Игра команд Мурада Мусаева и Сергея Семака во многом зависит от южноамериканцев – бразильцев, колумбийцев и представителей других стран. В общей сумме в заявке «быков» и сине-бело-голубых 19 легионеров из Южной Америки!
Кто из южноамериканцев «Зенита» и «Краснодара» лучший в РПЛ? Предлагаем поучаствовать в нашем опросе и выбрать самого крутого. Отметим, что в этот список мы включили также защитника петербургской команды Марио Фернандеса, заигранного за сборную России. Ещё до того, как получить паспорт РФ, он провёл один товарищеский матч за сборную Бразилии. Пишите в комментариях, кто ваш фаворит и почему.
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
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Вендел, «Зенит»
Страна: Бразилия
Трансферная стоимость: € 22 млн
Статистика в этом сезоне РПЛ: 20 матчей, 4 гола и 5 голевых передач
Выступления за сборную страны: не играл
Вильмар Барриос, «Зенит»
Страна: Колумбия
Трансферная стоимость: € 14 млн
Статистика в этом сезоне РПЛ: 21 матч и 2 голевые передачи
Выступления за сборную страны: 57 матчей и 1 гол
Дуглас Сантос, «Зенит»
Страна: Бразилия
Трансферная стоимость: € 15 млн
Статистика в этом сезоне РПЛ: 21 матч, 2 гола и 2 голевые передачи
Выступления за сборную страны: 1 матч
Клаудиньо, «Зенит»
Страна: Бразилия
Трансферная стоимость: € 18 млн
Статистика в этом сезоне РПЛ: 22 матча, 3 гола и 5 голевых передач
Выступления за сборную страны: не играл
Педро, «Зенит»
Страна: Бразилия
Трансферная стоимость: € 7 млн
Статистика в этом сезоне РПЛ: 4 матча и 1 гол
Выступления за сборную страны: не играл
Джон Кордоба, «Краснодар»
Страна: Колумбия
Трансферная стоимость: € 12 млн
Статистика в этом сезоне РПЛ: 19 матчей, 11 голов и 2 голевые передачи
Выступления за сборную страны: 3 матча и 1 гол
Матео Кассьерра, «Зенит»
Страна: Колумбия
Трансферная стоимость: € 9 млн
Статистика в этом сезоне РПЛ: 20 матчей, 15 голов и 1 голевая передача
Выступления за сборную страны: 3 матча и 1 гол
Нино, «Зенит»
Страна: Бразилия
Трансферная стоимость: € 10 млн
Статистика в этом сезоне РПЛ: 4 матча
Выступления за сборную страны: 1 матч
Хуниор Алонсо, «Краснодар»
Страна: Парагвай
Трансферная стоимость: € 8 млн
Статистика в этом сезоне РПЛ: 22 матча и 3 голевые передачи
Выступления за сборную страны: 52 матча и 2 гола
Родригао, «Зенит»
Страна: Бразилия
Трансферная стоимость: € 7 млн
Статистика в этом сезоне РПЛ: 11 матчей и 1 гол
Выступления за сборную страны: не играл
Густаво Мантуан, «Зенит»
Страна: Бразилия
Трансферная стоимость: € 3 млн
Статистика в этом сезоне РПЛ: 18 матчей, 2 гола и 3 голевые передачи
Выступления за сборную страны: не играл
Артур, «Зенит»
Страна: Бразилия
Трансферная стоимость: € 12 млн
Статистика в этом сезоне РПЛ: 4 матча и 1 гол
Выступления за сборную страны: не играл
Кади Боржес, «Краснодар»
Страна: Бразилия
Трансферная стоимость: € 3,5 млн
Статистика в этом сезоне РПЛ: 19 матчей, 1 гол и 1 голевая передача
Выступления за сборную страны: не играл
Витор Тормена, «Краснодар»
Страна: Бразилия
Трансферная стоимость: € 6 млн
Статистика в этом сезоне РПЛ: 16 матчей
Выступления за сборную страны: не играл
Марио Фернандес, «Зенит»
Страна: Бразилия
Трансферная стоимость: € 2 млн
Статистика в этом сезоне РПЛ: 12 матчей
Выступления за сборную страны: 1 матч
Лукас Оласа, «Краснодар»
Страна: Уругвай
Трансферная стоимость: € 3 млн
Статистика в этом сезоне РПЛ: 17 матчей и 1 голевая передача
Выступления за сборную страны: 2 матча
Кевин Кастаньо, «Краснодар»
Страна: Колумбия
Трансферная стоимость: € 5 млн
Статистика в этом сезоне РПЛ: 2 матча
Выступления за сборную страны: 8 матчей
Кайо, «Краснодар»
Страна: Бразилия
Трансферная стоимость: € 1,8 млн
Статистика в этом сезоне РПЛ: 6 матчей и 1 гол
Выступления за сборную страны: не играл
Виктор Са, «Краснодар»
Страна: Бразилия
Трансферная стоимость: € 1,8 млн
Статистика в этом сезоне РПЛ: 4 матча
Выступления за сборную страны: не играл