Ваш фаворит — бразилец или колумбиец? А, может быть, парагваец?

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Кто самый крутой из южноамериканцев «Зенита» и «Краснодара»

В субботу, 13 апреля, «Краснодар» и «Зенит» сыграют в центральном матче 24-го тура РПЛ. На юге России сразятся два главных претендента на чемпионский титул. Игра команд Мурада Мусаева и Сергея Семака во многом зависит от южноамериканцев – бразильцев, колумбийцев и представителей других стран. В общей сумме в заявке «быков» и сине-бело-голубых 19 легионеров из Южной Америки!

Кто из южноамериканцев «Зенита» и «Краснодара» лучший в РПЛ? Предлагаем поучаствовать в нашем опросе и выбрать самого крутого. Отметим, что в этот список мы включили также защитника петербургской команды Марио Фернандеса, заигранного за сборную России. Ещё до того, как получить паспорт РФ, он провёл один товарищеский матч за сборную Бразилии. Пишите в комментариях, кто ваш фаворит и почему.

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