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Краснодар — Зенит, РПЛ: кто лучший южноамериканский легионер в составах команд — рейтинг, голосование, Чемпионат

Кто самый крутой из южноамериканцев «Зенита» и «Краснодара»
Анатолий Романов
Кто самый крутой из южноамериканцев
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Ваш фаворит — бразилец или колумбиец? А, может быть, парагваец?

В субботу, 13 апреля, «Краснодар» и «Зенит» сыграют в центральном матче 24-го тура РПЛ. На юге России сразятся два главных претендента на чемпионский титул. Игра команд Мурада Мусаева и Сергея Семака во многом зависит от южноамериканцев – бразильцев, колумбийцев и представителей других стран. В общей сумме в заявке «быков» и сине-бело-голубых 19 легионеров из Южной Америки!

«Зенит» и «Краснодар» в таблице судейских ошибок в РПЛ:
Таблица ошибок судей РПЛ. Теперь ещё одному клубу арбитры помогают больше других
Таблица ошибок судей РПЛ. Теперь ещё одному клубу арбитры помогают больше других

Кто из южноамериканцев «Зенита» и «Краснодара» лучший в РПЛ? Предлагаем поучаствовать в нашем опросе и выбрать самого крутого. Отметим, что в этот список мы включили также защитника петербургской команды Марио Фернандеса, заигранного за сборную России. Ещё до того, как получить паспорт РФ, он провёл один товарищеский матч за сборную Бразилии. Пишите в комментариях, кто ваш фаворит и почему.

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: кто самый крутой легионер из южноамериканцев «Зенита» и «Краснодара»?
Вендел, «Зенит»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
1 место

Вендел, «Зенит»

Страна: Бразилия
Трансферная стоимость: € 22 млн
Статистика в этом сезоне РПЛ: 20 матчей, 4 гола и 5 голевых передач
Выступления за сборную страны: не играл

Вильмар Барриос, «Зенит»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
2 место

Вильмар Барриос, «Зенит»

Страна: Колумбия
Трансферная стоимость: € 14 млн
Статистика в этом сезоне РПЛ: 21 матч и 2 голевые передачи
Выступления за сборную страны: 57 матчей и 1 гол

Дуглас Сантос, «Зенит»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
3 место

Дуглас Сантос, «Зенит»

Страна: Бразилия
Трансферная стоимость: € 15 млн
Статистика в этом сезоне РПЛ: 21 матч, 2 гола и 2 голевые передачи
Выступления за сборную страны: 1 матч

Клаудиньо, «Зенит»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
4 место

Клаудиньо, «Зенит»

Страна: Бразилия
Трансферная стоимость: € 18 млн
Статистика в этом сезоне РПЛ: 22 матча, 3 гола и 5 голевых передач
Выступления за сборную страны: не играл

Педро, «Зенит»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
5 место

Педро, «Зенит»

Страна: Бразилия
Трансферная стоимость: € 7 млн
Статистика в этом сезоне РПЛ: 4 матча и 1 гол
Выступления за сборную страны: не играл

Джон Кордоба, «Краснодар»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
6 место

Джон Кордоба, «Краснодар»

Страна: Колумбия
Трансферная стоимость: € 12 млн
Статистика в этом сезоне РПЛ: 19 матчей, 11 голов и 2 голевые передачи
Выступления за сборную страны: 3 матча и 1 гол

Матео Кассьерра, «Зенит»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
7 место

Матео Кассьерра, «Зенит»

Страна: Колумбия
Трансферная стоимость: € 9 млн
Статистика в этом сезоне РПЛ: 20 матчей, 15 голов и 1 голевая передача
Выступления за сборную страны: 3 матча и 1 гол

Нино, «Зенит»
Фото: РИА Новости
8 место

Нино, «Зенит»

Страна: Бразилия
Трансферная стоимость: € 10 млн
Статистика в этом сезоне РПЛ: 4 матча
Выступления за сборную страны: 1 матч

Хуниор Алонсо, «Краснодар»
Фото: РИА Новости
9 место

Хуниор Алонсо, «Краснодар»

Страна: Парагвай
Трансферная стоимость: € 8 млн
Статистика в этом сезоне РПЛ: 22 матча и 3 голевые передачи
Выступления за сборную страны: 52 матча и 2 гола

Родригао, «Зенит»
Фото: РИА Новости
10 место

Родригао, «Зенит»

Страна: Бразилия
Трансферная стоимость: € 7 млн
Статистика в этом сезоне РПЛ: 11 матчей и 1 гол
Выступления за сборную страны: не играл

Густаво Мантуан, «Зенит»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
11 место

Густаво Мантуан, «Зенит»

Страна: Бразилия
Трансферная стоимость: € 3 млн
Статистика в этом сезоне РПЛ: 18 матчей, 2 гола и 3 голевые передачи
Выступления за сборную страны: не играл

Артур, «Зенит»
Фото: РИА Новости
12 место

Артур, «Зенит»

Страна: Бразилия
Трансферная стоимость: € 12 млн
Статистика в этом сезоне РПЛ: 4 матча и 1 гол
Выступления за сборную страны: не играл

Кади Боржес, «Краснодар»
Фото: fckrasnodar.ru
13 место

Кади Боржес, «Краснодар»

Страна: Бразилия
Трансферная стоимость: € 3,5 млн
Статистика в этом сезоне РПЛ: 19 матчей, 1 гол и 1 голевая передача
Выступления за сборную страны: не играл

Витор Тормена, «Краснодар»
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
14 место

Витор Тормена, «Краснодар»

Страна: Бразилия
Трансферная стоимость: € 6 млн
Статистика в этом сезоне РПЛ: 16 матчей
Выступления за сборную страны: не играл

Марио Фернандес, «Зенит»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
15 место

Марио Фернандес, «Зенит»

Страна: Бразилия
Трансферная стоимость: € 2 млн
Статистика в этом сезоне РПЛ: 12 матчей
Выступления за сборную страны: 1 матч

Лукас Оласа, «Краснодар»
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
16 место

Лукас Оласа, «Краснодар»

Страна: Уругвай
Трансферная стоимость: € 3 млн
Статистика в этом сезоне РПЛ: 17 матчей и 1 голевая передача
Выступления за сборную страны: 2 матча

Кевин Кастаньо, «Краснодар»
Фото: fckrasnodar.ru
17 место

Кевин Кастаньо, «Краснодар»

Страна: Колумбия
Трансферная стоимость: € 5 млн
Статистика в этом сезоне РПЛ: 2 матча
Выступления за сборную страны: 8 матчей

Кайо, «Краснодар»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
18 место

Кайо, «Краснодар»

Страна: Бразилия
Трансферная стоимость: € 1,8 млн
Статистика в этом сезоне РПЛ: 6 матчей и 1 гол
Выступления за сборную страны: не играл

Виктор Са, «Краснодар»
Фото: fckrasnodar.ru
19 место

Виктор Са, «Краснодар»

Страна: Бразилия
Трансферная стоимость: € 1,8 млн
Статистика в этом сезоне РПЛ: 4 матча
Выступления за сборную страны: не играл

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