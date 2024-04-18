«Ввели какие-то европейские ценности». Быстров мощно наехал на российских тренеров

А ведь Владимир Быстров и правда хорош. Не только как эксперт, но и по-футбольному. Во время матча памяти Дмитрия Бесова на стадионе «Смена» бежал, открывался и сделал кучу полезных действий. А потом дал интервью «Чемпионату», где рассказал о физической форме после 40, накинул на систему подготовки тренеров, поведал о методах Игоря Денисова и раскритиковал молодых талантов России.

– Вам 40 лет. Но вы сделали несколько впечатляющих рывков. Дайте совет всем мужчинам: как держать себя в форме?

– Если бы я знал этот совет – у меня не было бы живота. А так – что-то надо делать, конечно.

– Но что делаете вы?

– Я ничего не делаю.

– Тренажёрный зал?

– Нет. Не хожу.

– Пиво?

– Тоже пока не отказался.

– Планируете?

– Планирую. Так что, считайте, уже отказался. Вот Геннадий Сергеевич идёт. Посмотрите, в какой он великолепной форме. Мы с ним в одну баню ходим.

– Вы обыграли тренеров. Хотя я видел, что вы их критикуете. Не только их, но и нашу систему подготовки.

– Поэтому и критикуем.

– Расшифруйте.

– Мне не нравится, что к детям относятся так, будто им все что-то должны. Я вспоминаю, как было раньше: у нас была конкуренция, я попал в школу «Смена» не просто так. Надо было для этого что-то сделать. А сейчас они попадают куда-то, и им все обязаны. Тренеры ничего не требуют. У нас же – две тренировки, потом двор. Круглосуточный футбол. А они круглосуточно играют в PlayStation. О чём тут говорить?

– Но к кому ваши претензии направлены?

– У меня вопрос к этой академии, которая сейчас выдаёт лицензии. Прежде всего к ним. В 11 лет мы не можем выйти на большое поле. В наше время мы всё время там играли. Окей, они там дыр-дыром занимаются, больше с мячом, какая-то техника, но я не заметил, что у нас бразильцы или Месси с Роналду выпустились. То есть мы убрали физику – то, что у нас хорошо получалось. И то, за счёт чего мы могли конкурировать с сильнейшими. И теперь оставили непонятно что.

– Вы же сами хотели стать тренером.

– Хотел, не хотел – какая разница? Я знаю, что раньше было 10 центров, которые выдавали эти лицензии, сейчас всё перенаправили в Москву. Туда надо записываться, какие-то странные очереди. Все молчат, а я считаю, это неправильно. Смысл молчать, если это проблема? Одной школы недостаточно. Школы должны быть во всех крупных городах. Почему только в Москве считают, что могут обучать тренеров? Зато там модули бесконечные. Выставили в соцсетях пост, что собрали 500 человек. Толку? Что они поймут? К каждому надо подходить индивидуально.

Ещё важно понимать – не каждый может стать тренером. Им надо родиться. Я вот не хочу слушать наших тренеров. Какой в этом смысл? То есть учиться ты можешь, но почему я должен считать, что этот тренер во всём прав? Я не беру их квалификацию. Но просто не хочу их слушать.

– Сейчас скажут, что вместо Александра Мостового появился Владимир Мостовой.

– Я не говорю, что не надо учиться. Учиться надо, но это не значит, что они правильно говорят. Надо вырабатывать свой стиль, а не делать всё то, что тебе там рассказывают. Если их учат, где правильно располагаться, чтобы видеть всех детей… Знаете, если бы от этого всё зависело, то у нас каждый второй футболист был бы топом. Это не основная задача. Важно научить детей пахать на футбольном поле. Сейчас ввели какие-то европейские ценности. Устал – беги к тренеру и жалуйся. Это же бред! На футбольном поле надо работать, выкладываться, а не приходить побегать на лайте и идти пять часов играть в компьютер. Никакого толка же нет.

– Но мы к этому как-то можем вернуться? Время-то изменилось.

– Опять же – мы переходим на большое поле в 12 лет. Теряют год. Я сам поработал с этим возрастом – считаю, что в 11 уже можно. Им уже надо давать объёмы. А не бегать за мячом туда-сюда. И работа самих тренеров вызывает вопросы. Должно быть больше индивидуального подхода, больше акцента на развитие каких-то личных навыков. Но этого нет.

– Но вы сами хотели бы тренировать?

– Нет. Это очень тяжело. Надо отдавать всего себя. Для меня это невозможно. Я попробовал помогать Игорю Денисову, но не моё.

– Как у него дела? Он же в «Торпедо».

– Всё хорошо. У него своя команда 2011 года – я ему там и помогал. Вот Игорь как раз воспитывался в тех условиях, о которых я говорю. Он меня поддерживает. К нему не подходят футболисты с жалобами на усталость. Устал – садись на скамейку, но на поле ты больше не выйдешь. Спрос со всех одинаковый. У него два сына – один справляется с конкуренцией, а второй – нет. И он его убрал из команды. Вот такие требования должны быть.

– Поэтому мы сейчас не видим таких игроков, как вы, кто даже в 40 лет хорошо выглядел на поле?

– Конечно. Если у нас 18-летние проигрывают конкуренцию 30-35 летним – о чём здесь говорить? Они не готовы. Вспомните наше время – любой 18-летний уничтожил бы даже 25-летнего. Это уже старики считались. Я бегал в два раза больше их. А сейчас повесили датчики, все смотрят на какой-то пульс. В наше время пульс 200, и нам говорили: «Включи мужика – беги дальше». Сейчас пульс 150 – им говорят идти отдыхать. И тренеры так работают.

Сергей Пиняев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Пиняев и Салтыков при такой системе попали на Golden Boy. Они скажут, что всё у них нормально.

– А вы смотрите на игру Пиняева? У меня к нему много претензий.

– Сдаёт?

– Не сдаёт. Но очевидно мало тренируется. Должен больше работать, больше проявлять себя в атаке. Но пока этого нет.

– А Салтыков?

– Это то же самое. Но они хотя бы играют. А где остальные? Рядом с ними никого нет. И это грустно. А всё начинается с подготовки.