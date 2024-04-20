«Творились чёрные дела». Как Рахимов провалился в «Локомотиве»

Болельщики «Локо» вспоминают 2007 год со сложными эмоциями. С одной стороны – победа в Кубке России, с другой – провал в чемпионате. Юрий Сёмин – президент и по идее на что-то влияет, но Анатолий Бышовец – главный тренер, который читает футболистам стихи и проводит философские дискурсы. Это ни в коем случае не принижение заслуг олимпийского чемпиона 1988 года, но тот «Локо» действительно был странен. И с точки зрения результатов, и с точки зрения управления. Поэтому когда уже в ноябре Сёмина и Бышовца убрали со своих должностей, вряд ли кто-то удивился. На проигранную встречу с «Панатинаикосом» парней повёз Ринат Билялетдинов, а в этот момент в клубе выбирали нового тренера.

Специалист уровня Хиддинка и Адвоката

В тот период полномочия большого босса окончательно закрепил за собой Сергей Липатов, который через пару лет станет главным врагом для большинства болельщиков «Локо». Мужчина, пользуясь доверием Владимира Якунина, рулил советом директоров, хотя многие понимали фиктивность этого управленческого органа.

Все решения оставались именно за Липатовым. В конце 2007-го «Коммерсант» сообщил, что руководство, которое к тому моменту управляло примерно вторым бюджетом в лиге, намерено пригласить на должность главного тренера уровня Гуса Хиддинка или Дика Адвоката. Потом слегка смягчили запросы. Ведь зимой достать такого спеца очень сложно, а отсутствие еврокубков не добавляло причин потенциальному топ-тренеру приехать в Черкизово.

Сергей Липатов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

И тут кто-то предложил кандидатуру Рашида Рахимова. Презентуя его как специалиста с зарубежной тренерской лицензией (Рашид получал её в Австрии), относительно молодым возрастом – тогда мужчине было всего 42 – и позитивными отзывами в РПЛ. Тренер добился отличных результатов со скромным «Амкаром»: историческое восьмое место и выход в финал Кубка России. Почему бы после этого сразу не забраться в большой клуб?

Сначала команда приняла тренера. Сергей Гуренко рассказывал об обновлённой подготовке к сезону. Занятия стали интересными, а подход – более современным. Хотя уж кого-кого можно было удивить, но не ветеранов. К ним Рахимов, кстати, относится очень нежно. Не устроил большой чистки после прихода. Ко всем относился одинаково. Если сильнее – играешь. Независимо от возраста.

Но это было только начало. А ведь первое впечатление не всегда гарантия успешного продолжения.

Трансферы, конфликты и любимый результат

Одним из новичков в первое же трансферное окно при Рахимове стал Иван Левенец – та самая легенда во вратарских перчатках. Он работал с Рашидом в Перми, потом получил приглашение в «Локо». Да, у команды в тот период было совсем сложно с первым номером, но добавлять к Ивану Пелиццоли, Элдину Якуповичу, Алексею Полякову ещё и Левенца – максимально странная идея.

Некоторые в тот момент точно подумали, что одним Левенцом дело не ограничится. И из Перми приедут другие игроки. Ошибка. Чуть позже «Локо» взял разве что Томислава Дуймовича, но это было оправданно.

Рашид Рахимов и Питер Одемвингие Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Состав у Рахимова собрался общей стоимостью под € 80 млн – Динияр Билялетдинов, Питер Одемвингие, Дмитрий Сычёв, Дмитрий Торбинский, пришедший вскоре Марко Баша, а ещё и бразилец Вагнер. С такими игроками точно можно было претендовать на тройку. За стартовые пять туров – 12 очков и место в лидерах. Очень хорошо выглядела вся линия атаки. А потом – ничейная болезнь. Без голов с ЦСКА и Нальчиком. И удивительная серия из трёх матчей, когда «Локо» вёл 2:0, но в итоге упускал преимущество.

К середине сезона железнодорожники так и не наладили результаты, как в начале, а Рахимов всё больше закипал перед журналистами. Вот его слова после очередного неудачного матча.

Рашид Рахимов бывший главный тренер «Локомотива» «Не понимаю, почему мы постоянно наступаем на одни и те же грабли. Не знаю, что с этим делать. Напишите завтра всё, что хотите, и назовите это как хотите. Я в раздевалке уже назвал, но при вас говорить не буду. Мы в первом тайме ведём игру, разрываем соперника, и у меня только одна мысль: не останавливайтесь, продолжайте играть. Я сказал об этом в раздевалке, но всё равно происходит обратное. Я этого не понимаю».

Параллельно началось неизбежное – конфликты тренера с игроками. Отсутствие стабильности в результатах и завышенные ожидания часто приводят к этому. Так или иначе из-за разногласий с Рахимовым команду за год покинули Александр Самедов, который обвинял во всём главного, и Малхаз Асатиани. Вопросы были и по селекции. Несмотря на приход нескольких классных игроков типа Баши, внутри клуба существовали разные взгляды на формирование команды. Вот слова Сергея Щербакова – на тот момент селекционера клуба.

Сергей Щербаков селекционер «Локомотива» «С Рашидом Маматкуловичем мы просто потеряли два года. Сколько мы ему футболистов ни предлагали, он всех браковал. Хотя предлагались серьёзные исполнители, которые на тот момент стоили гораздо меньше, чем сейчас. Нападающего сборной Парагвая Лукаса Барриоса — ещё до его перехода в «Боруссию», полузащитника «Гремио» Дугласа Косту, но он оказался в «Шахтёре». Не была утверждена и кандидатура нападающего Нилмара — форварда «Вильярреала». Лично я предлагал Жоау Моутинью, который в 18 лет дебютировал в сборной Португалии, был капитаном «Спортинга». Насколько мне известно, Рахимов предпочитал работать напрямую с агентами. Нам за свою работу не было стыдно — мы предлагали хороших футболистов. Просто, на мой субъективный взгляд, во главу угла при нём не ставилось мастерство игрока, а решались какие-то другие задачи. Творились какие-то чёрные дела».

Происходящее могло скрасить только результат. Но и его команда не добилась, повторив достижение Бышовца – седьмое место. Кубок – тоже мимо. Тем не менее в клубе нашлись силы, которые удержали Рахимова главным. Сам он говорил, что знает, как исправить ситуацию. И седьмое место – недоразумение. А в новом сезоне будет лучше.

Тренеру действительно дали шанс. Но он завалил старт сезона – одна победа в шести матчах. Потом – выезд на встречу с «Кубанью», где «Локо» проиграл. На тот момент Липатова постепенно стали отодвигать от управления клубом, поэтому больше полномочий оказалось у президента Николая Наумова. Он и решил сначала отстранить Рахимова, назначив временным Владимира Маминова, а потом пригласил Юрия Сёмина. Как в старые добрые.

Рахимов какое-то время ещё ходил в офис. А потом обвинил Наумова в некомпетентности

Отстранение подразумевало, что контракт с Рашидом продолжал действовать. Поэтому он был обязан посещать работу до момента увольнения. Сам тренер вспоминал об этом с иронией. Ведь от него не требовалось ничего, кроме присутствия. А когда соглашение расторгли, он получил право говорить, что думает.

Рашид Рахимов бывший главный тренер «Локомотива» «Откуда Наумову знать, какой тренер Рахимов? Он же некомпетентен в футбольных вопросах. Я трудился в других командах, люди в курсе, что за тренер Рахимов. Без работы остаться не боюсь. Вопрос, будет ли Наумов ещё где-нибудь президентом.

«Локомотив» — очень непростой клуб. Слишком многим хочется быть внутри команды, получать информацию. Теперь знаю, как относиться к фальши. Лучше разбираюсь в людях. Уверенности в своих силах точно не потерял».



Рахимов признавался, что его звали обратно в Австрию, но он всем отказал. Ждал варианта в России. Всё для того, чтобы вернуться в «Амкар» (2009–2011). Потом – «Терек» (2013–2017), «Ахмат» (2018–2019), «Уфа» (2020–2021) и наконец-то «Рубин» (с 2023-го), который он поднял из Первой лиги. Сегодня его команда сыграет с «Локо». Правда, без Рашида на скамейке: он получил дисквалификацию на один матч из-за перепалки с тренером «Крыльев» Игорем Осинькиным.