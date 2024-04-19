«Краснодар» отпустит «Зенит», а Карпин обыграет «Спартак»? Интриги 25-го тура РПЛ

«Локо» и ЦСКА гонятся за «Динамо». А внизу разворачивается рубка за спасение!

Сезон Российской Премьер-Лиги всё ближе к финишу. Командам остаётся провести всего по семь матчей. Каждая игра решает многое в борьбе за золото, медали и выживание. А какие интриги нас ожидают в 25-м туре?

«Краснодар» найдёт силы продолжить погоню за «Зенитом»?

В 24-м туре «Краснодар» уступил в важнейшей встрече «Зениту» – 1:2. Теперь команда Мурада Мусаева отстаёт от петербуржцев на четыре очка. Тяжёлая ситуация: для продолжения борьбы за золото ошибаться вообще нельзя. В 25-м туре «Краснодар» принимает на своём поле «Факел». В первом круге воронежцы дома отобрали очки у «быков» (0:0). Но в последних двух турах «Факел» проиграл. У «Краснодара» есть хорошая возможность набрать три очка и не выпасть из «золотой» гонки.

Мурад Мусаев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Локо» останется в борьбе за бронзу?

«Локомотив» весной одержал всего одну победу в пяти матчах. Но при этом отстаёт от идущего третьим «Динамо» всего на одно очко. А что было бы, если «Локо» стабильно побеждал? И не терял очки как, например, во встрече с ЦСКА. В 25-м туре красно-зелёных ожидает непростой выезд в Казань. В первом круге «Рубин» увёз из Москвы ничью, упустив победу на 88-й минуте. Казанцы ещё рассчитывают на место в топ-5. Нет сомнений, что они устроят «Локо» проблемы и в предстоящей встрече. Но всё же класс игроков москвичей выше, да и выпадать из гонки за бронзу не хочется. Интригующий матч!

«Локо» останется в борьбе за бронзу? Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Что покажет «Балтика» после разгрома «Ахмата»?

В прошлом туре «Балтика» одержала свою самую крупную победу в истории РПЛ. Калининградцы разнесли в гостях «Ахмат» – 7:1. Команда Сергея Игнашевича выползла из зоны прямого вылета, отправив туда грозненцев. Теперь важно не растерять положительный импульс. В 25-м туре «Балтика» принимает дома «Крылья Советов». Самарцы борются за попадание в пятёрку сильнейших, а в последних двух встречах набрали шесть очков. Удивят ли калининградцы «Крылья»?

Сергей Игнашевич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

ЦСКА воспользуется слабостью «Ахмата»?

«Ахмат» ужасно проводит весенний отрезок: команда проиграла четыре матча, выиграв всего один. А в последнем туре грозненцы потерпели разгромное поражение от «Балтики» – 1:7. После такого фиаско тяжело отойти. Но надо. «Ахмат» находится в зоне прямого вылета, и необходимо выбираться оттуда. В 25-м туре команда Магомеда Адиева отправляется в гости к ЦСКА. Армейцы борются за бронзу. А если бы не глупые потери очков в играх с «Оренбургом» и «Сочи», то сражались бы за чемпионство. ЦСКА должен без проблем обыгрывать «Ахмат». Но это в теории. На практике грозненцы будут сражаться и постараются набрать очки.

ЦСКА воспользуется слабостью «Ахмата»? Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Динамо» прервёт безвыигрышную серию?

«Динамо» проиграло три последних матча и уже вряд ли вернётся в чемпионскую гонку. Отставание от лидирующего «Зенита» – девять очков. Теперь важно не потерять третье место. В 25-м туре бело-голубые отправляются в гости к «Пари НН». Нижегородцы также уступили в трёх последних матчах. Появился риск упасть в зону стыков: отрыв от идущего 13-м «Урала» – пять очков. Матч «Пари НН» и «Динамо» важен для обеих команд. Первые рискуют стать участниками борьбы за выживание, а вторые – лишиться третьего места.

Константин Тюкавин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Зенит» приблизится к шестому подряд титулу?

«Зенит» после победы над «Краснодаром» оторвался от «быков» на четыре очка. Чемпионская интрига в РПЛ – всё? Нет, соперники «Зенита» ещё могут испортить жизнь петербуржцам! Впереди у команды Сергея Семака домашний матч с «Оренбургом». В первом круге уральцы одержали победу над «Зенитом» – 3:1. А в весенней части команда Давида Деограсии набрала 11 очков в пяти встречах (как и сине-бело-голубые). Есть все шансы увидеть сенсацию на «Газпром Арене»! Но «Зенит», почуявший близость шестого подряд чемпионства, обязан включиться на 100%.

Сергей Семак Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

«Сочи» поднимется с последнего места?

Весной 2024 года «Сочи» не проигрывает. На счету команды четыре ничьих и победа над «Спартаком». Теперь у южан не безнадёжная ситуация со спасением. «Сочи» всего на два очка отстаёт от зоны стыков. В случае победы над «Уралом» в 25-м туре команда Роберта Морено вполне может подняться с 16-й строчки. Екатеринбуржцы в прошлой встрече обыграли дома «Динамо» и прервали шестиматчевую серию без побед. «Урал» поднялся на 13-е место. Без сомнений, команде Виктора Гончаренко хочется выбраться из зоны стыков. Именно в таких матчах и получается самый яркий футбол. Надеемся, что «Сочи» и «Урал» его подарят.

«Сочи» поднимется с последнего места Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Обыграет ли Карпин «Спартак» без главного тренера?

«Спартак» остался без Гильермо Абаскаля: руководство уволило испанца после поражения от «Сочи». У красно-белых ещё остаются небольшие шансы на бронзу, но для этого нужно выдать победную серию до конца сезона. В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Ростовом». Южане – лучший клуб весны: на их счету 13 очков в пяти матчах. Не лучший соперник на старте для и. о. тренера москвичей Владимира Слишковича. Но если красно-белые увезут победу из Ростова-на-Дону, то это придаст команде веру. И тогда «бронзовая» гонка ещё возможна!