«Ювентус» сенсационно «горел» «Лацио»! А потом Аллегри перевернул всё двумя решениями

«Лацио» для прохода в финал Кубка Италии нужно было отыграть два мяча у «Ювентуса». А это весьма непросто даже против нынешних инертных туринцев. Сказки не произошло, но как же она была близка!

Римлянам осложняли задачу травмы сразу нескольких важных игроков: Проведеля, Дзакканьи, Лаццари и Камады. Плюс на лавке пришлось оставить Иммобиле, выход которого в основе казался реальным из-за его тренировок с основой в последние пару дней. Кастельянос не забивал в пяти матчах подряд, да и в целом надежд не оправдывал, что лишь больше намекало на успех «Юве».

Как выяснилось, зря: уже на 12-й минуте аргентинец вернул интригу, замкнув головой подачу Альберто с углового. Держал нападающего, кстати, Алекс Сандро с небольшим преимуществом в росте. И оно совсем не сработало. Кстати, это первый гол небесно-голубых со стандарта при Тудоре.

Валентин Кастельянос празднует первый гол «Ювентусу» Фото: Marco Rosi/Getty Images

Валентин вообще дубль должен был оформлять в конце первого тайма, однако не сделал проникающую передачу того же Альберто голевой: Перин сократил дистанцию и отразил удар. Перформанс испанца, кстати, весьма удивляет: он и «Дженоа» положил победный, и теперь едва не плюсанул два ассиста. Хотя недавно заявил: «В следующем году меня тут не будет. Я уже попросил «Лацио» о расторжении контракта и не желаю получать ни одного евро от клуба в течение следующих четырёх лет. Пришло время уйти. Я точно не буду частью этого проекта в следующем сезоне. Хочу оставить клубу деньги для других игроков».

Луис провёл в Риме восемь лет, так что его усталость и желание сменить прописку понятны. Респект, что продолжает тащить клуб, несмотря ни на что. Настоящий профессионал.

Полная трансляция матчей Кубка Италии и хайлайты доступны в Okko.

«Ювентус» местами также смотрелся классно и создал два бронебойных момента: Влахович бил в упор слишком слабо и позволил Мандасу почувствовать себя героем, а Бремер не повторил за Кастельяносом и после углового отправил мяч в небеса. И всё же «Лацио» смотрелся бодрее.

Что у связки Луис – Валентин не получилось ранее, удалось в начале второй половины матча. Испанец переадресовал в касание пас Андерсона, а аргентинец не заметил Бремера с Данило и вонзил второй. Оборона «Ювентуса» — просто нечто.

Валентин Кастельянос празднует второй гол «Ювентусу» Фото: Marco Rosi/Getty Images

После этого на поле началась настоящая рубка: моменты пошли один за одним у обоих ворот. Кастельянос не смог перекинуть Перина и не реализовал выход один на один (позже выяснилось, что из офсайда), пару отличных шансов упустил Влахович.

На 80-й минуте Иммобиле сменил Кастельяноса. Вовремя, потому что немного погодя «Юве» всё-таки забил! Веа без малейшего сопротивления поймал заброс Костича и прострелил на дальнюю штангу, где караулил Милик. Американец и поляк, к слову, едва вышли на поле. Аллегри будто всё знал.

Счёт 2:1 так и не изменился — «Лацио» не хватило на финал матча, а Иммобиле растворился на поле. Для Массимилиано нынешний сезон в Турине наверняка станет последним. Шанс красиво попрощаться всё-таки не упущен.