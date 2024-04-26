Лондонское дерби, битва топов Италии, Кузяев в «золотом» матче «ПСЖ». Главные игры уикенда

Впереди — заключительный уикенд апреля. Он подарит нам множество интересных футбольных матчей в Европе. Мы отобрали десятку самых крутых, а у вас есть возможность сформировать рейтинг их интереса.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
«Тоттенхэм» — «Арсенал»: воскресенье, 28 апреля, 16:00 мск
Интрига: кто победит в дерби Северного Лондона?
Многие предрекали, что «Арсеналу» не хватит сил на финишном отрезке сезона. Но команда Микеля Артеты по-прежнему претендует на чемпионство, хотя до конца турнира осталось провести четыре тура. На этой неделе «Арсенал» уже унизил одного соседа — разнёс «Челси» со счётом 5:0. Теперь на очереди игра с другим столичным клубом. «Арсенал» бьётся за чемпионство, «Тоттенхэм» — за место в Лиге чемпионов. Кто на этот раз победит в дерби Северного Лондона? В прошлом сезоне «Арсенал» обыграл соперника в гостях (2:0), но до этого не побеждал на поле «Тоттенхэма» с 2015 года. У хозяев будет запредельная мотивация. Во-первых, они рубятся за место в четвёрке. Во-вторых, у них есть шанс выкинуть «Арсенал» (принципиального соперника) из чемпионской гонки.
«Ювентус» — «Милан»: суббота, 27 апреля, 19:00 мск
Интрига: как завершится встреча топ-клубов Серии А?
«Ювентус» начал 2024 год с трёх побед в чемпионате Италии. А потом что-то пошло не так. В следующих 12 матчах команда Массимилиано Аллегри одержала всего две победы. «Ювентус» не только потерял второе место в таблице, но и рискует остаться без третьего, ведь «Болонья» отстаёт всего на два очка. У «Милана» в последнее время тоже не всё гладко. Команда вылетела из Лиги Европы, а потом проиграла «Интеру» (1:2) в матче, который принёс соседям чемпионский титул. Задача «Милана» — сохранить второе место в Серии А. Если он обыграет «Ювентус», то практически решит эту задачу.
«Лион» — «Монако»: воскресенье, 28 апреля, 20:00 мск
Интрига: прервёт ли «Монако» неудачную гостевую серию с «Лионом»?
Александр Головин травмирован, а его команда очень близка к попаданию в основную стадию Лиги чемпионов. Для этого необходимо оказаться в топ-3 в Лиге 1, и пока «Монако» находится на второй строчке. Отрыв от четвёртого места — шесть очков, до конца чемпионата — четыре тура. Правда, поездка в Лион — то ещё испытание для монегасков. В последних пяти гостевых матчах с соперником в Лиге 1 «Монако» проиграл пять раз. Три года назад монегаски справились с «Лионом» на выезде в Кубке Франции (2:0). Может, получится и в этот раз?
«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд: суббота, 27 апреля, 16:30 мск
Интрига: кто победит в битве за топ-4 Бундеслиги?
Дортмундская «Боруссия» проводит неоднозначный сезон. С одной стороны, она уже добралась до полуфинала Лиги чемпионов, хотя там её не видел примерно никто. С другой – «Боруссия» не просто не навязала никакой борьбы за чемпионство в Бундеслиге, так ещё и выпала за пределы топ-4. Сейчас клуб из Дортмунда находится на пятой строчке с отставанием от «Лейпцига» в два очка. Вполне вероятно, что и пятого места хватит для попадания в ЛЧ на следующий сезон, но пока неофициально. В последнее время «Боруссия» плохо играет против «Лейпцига» — пять поражений в шести матчах. А теперь игра пройдёт за несколько дней до первого полуфинала Лиги чемпионов. Всё складывается в пользу «Лейпцига»?
«Порту» — «Спортинг»: воскресенье, 28 апреля, 22:30 мск
Интрига: остановит ли «Порту» лидера чемпионата Португалии?
«Порту» и «Спортинг» воспринимаются как команды примерно одного уровня. Но в нынешнем сезоне между ними пропасть в 18 очков. «Спортингу» осталось сделать пару шагов, чтобы стать чемпионом, а «Порту» отчаянно рубится за место в тройке. В прошлом сезоне команда Сержиу Консейсау трижды обыграла соперника (дважды — в чемпионате, один раз — в финале Кубка лиги). А в первом круге нынешнего сезона победил уже «Спортинг» (2:0). Лидер чемпионата Португалии одержал восемь побед подряд и ни разу не проигрывал в турнире в 2024 году. Остановит ли его «Порту»?
«Байер» — «Штутгарт»: суббота, 27 апреля, 19:30 мск
Интрига: нанесёт ли «Штутгарт» сопернику первое поражение в сезоне?
Похоже, этот «Байер» запрограммирован на идеальный сезон. Он уже стал чемпионом Германии (впервые в истории), но ещё сохраняет шансы на победы в Кубке страны и Лиге Европы. И ещё очень впечатляет, что «Байер» до сих пор ни разу не проиграл в сезоне! Неделю назад все болельщики в Дортмунде уже праздновали победу, но гости отыгрались на 90+7-й минуте. И как они это делают? «Штутгарт» занимает третье место в Бундеслиге и очень близок к возвращению в Лигу чемпионов. Кстати, там он не играл с 2010 года. Получится ли у гостей подпортить праздник «Байеру»?
«Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль»: суббота, 27 апреля, 14:30 мск
Интрига: оправится ли «Ливерпуль» от поражения в дерби?
Пожалуй, в чемпионство «Ливерпуля» сейчас уже не верит никто, кроме самых преданных болельщиков команды. Несколько дней назад команда Юргена Клоппа снова проиграла — на этот раз не справилась в дерби с «Эвертоном» (0:2). А вот конкуренты одержали победы. Сейчас «Ливерпуль» отстаёт от «Арсенала» на три очка, от «Манчестер Сити» — на два (но у команды Хосепа Гвардиолы есть один матч в запасе). «Вест Хэм» — удобный соперник для мерсисайдцев. В последних семи матчах в Лондоне «Ливерпуль» одержал пять побед, а проиграл всего один раз. Правда, столичной команде тоже нужны очки, ведь она пока что находится за пределами зоны еврокубков.
«Атлетико» — «Атлетик»: суббота, 27 апреля, 22:00 мск
Интрига: обыграет ли «Атлетико» соперника хотя бы раз в сезоне?
Важнейшая игра с точки зрения борьбы за четвёртое место. А оно даёт право принять участие в Лиге чемпионов. Пока там находится «Атлетико», но «Атлетик» отстаёт всего на три очка. В этом сезоне клуб из Бильбао не только обыграл соперника в первом круге (2:0), но и выбил его из Кубка Испании на стадии полуфинала (1:0, 3:0). Нетрудно посчитать, сколько мячей забил в этих матчах «Атлетико». Ни одного! «Атлетик» уже выиграл Кубок Испании, но если он ещё и окажется в зоне Лиги чемпионов, то Эрнесто Вальверде можно будет носить на руках.
«ПСЖ» — «Гавр»: суббота, 27 апреля, 22:00 мск
Интрига: парижане станут чемпионами на глазах у команды Кузяева?
В составе «Гавра» играет россиянин Далер Кузяев, но матч в первую очередь интересен не этим. «ПСЖ» вот-вот станет чемпионом Франции (вот это новость!), и для этого достаточно не проиграть дома «Гавру». Вполне выполнимая задача. В теории можно взять трофей на этой неделе и в случае поражения. Для этого нужно, чтобы на следующий день «Монако» не обыграл «Лион». Но ведь команде Луиса Энрике наверняка хочется стать чемпионом перед своими болельщиками, а не у экранов телевизоров. «Гавру», в свою очередь, очень нужны очки, ведь он уже откатился в зону стыковых матчей.
«Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити»: воскресенье, 28 апреля, 18:30 мск
Интрига: «Сити» обыграет соперника на выезде впервые с 2000 года?
«Манчестер Сити» вылетел из Лиги чемпионов — плохая новость для «Арсенала» и «Ливерпуля». Теперь команда Гвардиолы сосредоточится на одном турнире, ведь финал Кубка Англии состоится только в конце мая. Когда «Сити» в последний раз проигрывал в АПЛ? В декабре 2023-го. После этого он одержал 14 побед в 18 матчах. «Ман Сити» пока находится на второй строчке с отставанием от «Арсенала» в одно очко, но с игрой в запасе. Любопытно другое — «Манчестер Сити» не обыгрывал «Ноттингем Форест» в гостях с 2000 года (тогда они встречались в Чемпионшипе). Но есть один нюанс: с того момента команды только два раза сыграли не в Манчестере. В прошлом сезоне «Ноттингем Форест» ушёл от поражения на 84-й минуте — 1:1.