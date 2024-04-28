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Спартак — Локомотив, 28 апреля, Дмитрий Торбинский: лучшие матчи в карьере полузащитника, Россия — Голландия — 3:1

Не только Россия — Голландия. Лучшие матчи в карьере Дмитрия Торбинского
Георгий Илющенко
Лучшие матчи в карьере Дмитрия Торбинского
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Сегодня экс-звезде «Локомотива» и «Спартака» 40 лет. А главные клубы его жизни играют между собой.

Сегодня, 28 апреля, сыграют «Спартак» и «Локомотив». И так совпало, что в этот же день 40-летний юбилей отмечает бывший футболист обеих команд Дмитрий Торбинский.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Экс-полузащитник сборной России запомнился в первую очередь многочисленными травмами и тем самым голом голландцам в четвертьфинале Евро-2008. Глупо спорить с тем, что тот матч — главный в его карьере. Но были и другие, где Торбинский сверкал голами и ассистами. Пусть и куда менее статусные. Предлагаем расставить их от лучшего к худшему в порядке рейтинга.

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Рейтинг: самые памятные матчи в карьере Дмитрия Торбинского
Россия — Нидерланды
Фото: Laurence Griffiths/Getty Images
1 место

21 июня 2008 года. 1/4 финала Евро-2008. Россия — Нидерланды — 3:1 (д. вр.)

Место этой игре можно заранее бронировать наверху. Настолько она легендарна. Россияне смотрелись куда бодрее ранее укатавшей итальянцев (3:0) и французов (4:1) Голландии. Подводила только реализация: классные моменты были у Жиркова, Колодина, Анюкова, Саенко, Аршавина и Павлюченко. Забить в основное время удалось только форварду «Спартака» после прострела Семака. Голландцы же были хороши фактически только на стандартах, однако на последних минутах всё-таки сравняли счёт — ван Нистелрой замкнул «закидушку» Снейдера со штрафного. Как раз за несколько минут до этого на поле появился Торбинский.

В дополнительное время Аршавин сольно продрался по правому краю и покатил на Дмитрия, но тот пробил слабо и не сделал передачу Андрея голевой. Немного погодя он не дотянулся до подачи Зырянова. А на 112-й минуте пяткой замкнул навес Аршавина, оказался под завалом из ликующих партнёров, скорчил гримасу боли и сделал безумно счастливой всю Россию.

«Локомотив» — «Динамо»
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
2 место

12 марта 2011 года. Чемпионат России. «Локомотив» — «Динамо» — 3:2

То был дебютный матч «Локо» при Юрии Красножане. И Торбинский стал его главным героем: в первом тайме его подачу со штрафного замкнул Дюрица, а во втором он уже сам остался никем не прикрыт и забил с передачи Сычёва. Динамовцы в самом конце отыграли два мяча и вернули интригу, тем не менее счёт больше не менялся.

Начало получилось многообещающим. Красножан быстро поставил «Локомотиву» симпатичный футбол. Клуб шёл в группе лидеров к концу мая, и тут внезапно его президент Ольга Смородская убрала тренера. Как позже выяснилось — из-за подозрений в договорняке.

Андорра — Россия
Фото: Laurence Griffiths/Getty Images
3 место

21 ноября 2007 года. Квалификация Евро-2008. Андорра — Россия — 0:1

Тот матч был целиком блёклым. Победу в нём тогда называли позорной. Но если бы не она и не сенсационное домашнее фиаско англичан в игре с хорватами (2:3), не случилась бы и дальнейшая сказка в Австрии и Швейцарии. За Андорру играли всего двое профессиональных футболистов, а остальные отвлеклись от основной деятельности — кто-то работал почтальоном, кто-то — пожарным и так далее. И с этими мужчинами пришлось как следует помучиться.

Единственный мяч забил головой Сычёв с передачи едва заменившего Василия Березуцкого Торбинского — вскоре связка двух Дмитриев заработала и в «Локомотиве». Россия всего на одно очко обошла в квалификации англичан и пробилась на турнир, о котором мы когда-нибудь расскажем внукам.

«Динамо» — «Локомотив»
Фото: Елизавета Кирсанова, «Чемпионат»
4 место

21 ноября 2009 года. Чемпионат России. «Динамо» — «Локомотив» — 0:2

«Локо» вернул Юрия Сёмина, вместе с ним цепляясь за бронзу и место в Лиге чемпионов. В предпоследнем туре нужно было обыграть торчавшее в середине таблицы «Динамо». Получилось за счёт Торбинского и другого вечно травмированного футболиста — Вагнера. В дебюте матча россиянин ассистировал бразильцу, а уже в начале второго тайма они поменялись ролями.

Дмитрий отдал голевую и Сычёву в решающем туре с «Химками» (3:1), но «Локомотив» всё равно остался четвёртым: «Зенит» обыграл «Спартак» (2:1) и отстоял третью строчку. Обе команды набрали по 54 очка, и всё решила разница мячей — «+21» у петербуржцев против «+13» у москвичей.

«Спартак» — «Крылья Советов»
Фото: «Чемпионат»
5 место

22 апреля 2007 года. Чемпионат России. «Спартак» — «Крылья Советов» — 1:0

В том матче Торбинский забил дебютный мяч в РПЛ — ранее он сравнивал счёт в Суперкубке с ЦСКА, но армейцы всё равно забрали трофей (4:2). А тут на 10-й минуте его замыкание в центре штрафной передачи Дзюбы стало победным. Что очень ценно, потому что в отсутствие травмированных Титова с Быстровым моментов практически не было.

Дмитрий только-только ворвался во взрослый футбол и входил в ту самую молодую банду Владимира Федотова: с Кудряшовым, Шишкиным, Ребко, Баженовым, Прудниковым и тем же Дзюбой. Та команда была самой весёлой в Премьер-Лиге: показывала яркий футбол, много забивала и при этом сама тоже пропускала прилично.

«Зенит» — «Локомотив»
Фото: «Чемпионат»
6 место

23 июля 2008 года. Чемпионат России. «Зенит» — «Локомотив» — 1:1

Зрители той игры наверняка испытали дежавю, ведь ответный гол Торбинского чем-то напомнил его же мяч голландцам. Родолфо отправил «закидушку» со своей половины поля, Дмитрий оторвался от Крижанаца и в касание лёгким движением стопы переиграл Малафеева. И исправился за две жёлтые в предыдущем матче с «Зенитом» — за Суперкубок (1:2), когда после удаления кинул бутылкой в Радимова.

Кстати, позже Торбинский говорил, что вместо «Локомотива» мог оказаться в «Зените», где ему предлагали больше денег. Но отказался из-за договорённости с руководством «Локо».

«Локомотив» — «Крылья Советов»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
7 место

5 апреля 2009 года. Чемпионат России. «Локомотив» — «Крылья Советов» — 2:1

«Локомотив» провёл провальный первый тайм и с минимальным счётом уступал самарцам в Москве. Рашид Рахимов после перерыва выпустил Торбинского, и тот всё перевернул: завёл одноклубников, повёл их за собой и отдал два ассиста — на Кузьмина и Дуймовича. А должен был оформлять и три, реализуй выход один на один Сычёв.

«Крылья» с Калачёвым, Ярошиком и Коллером под руководством Леонида Слуцкого перед этим хлопнули «Томь» и «Амкар», взлетев на вершину таблицы. И шли к третьей победе в трёх матчах, если бы не Дмитрий.

«Мордовия» — «Локомотив»
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
8 место

20 июля 2012 года. Чемпионат России. «Мордовия» — «Локомотив» — 2:3

Славен Билич обещал, что построит игру «Локомотива» вокруг Торбинского. И уже в его дебютной игре стало понятно почему. В середине первого тайма забил Панченко, а Дмитрий добил мяч в пустые ворота и сравнял счёт. А вскоре получил травму и попросил о замене.

Торбинский не стал уходить с поля и мужественно дождался паузы в игре. Перед которой покатил на гол Оздоеву. Следом отличился ещё и Чорлука, и «Локо» увёз из Саранска победу. При Биличе Дмитрий забил на финише сезона и «Ростову» (3:1) с «Амкаром» (4:2), тем не менее клуб занял рекордно низкое девятое место в чемпионате России.

«Спартак» — «Ростов»
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
9 место

4 декабря 2014 года. Чемпионат России. «Спартак» — «Ростов» — 1:1

Забить родному клубу на его домашнем стадионе красивым ударом в угол из-за пределов штрафной — событие крайне эмоциональное. Судя по празднованию Торбинского, так оно и было. Случилось это на 71-й минуте. А на 74-й Глушаков вколотил ответный, поэтому победить ростовчанам не удалось.

«Ростов» по результатам того сезона набрал одинаковое количество очков с вылетевшим напрямую «Торпедо» — оказаться в стыках помогли только дополнительные показатели. На это повлияла в том числе и та ничья с красно-белыми.

«Рубин» — «Анжи»
Фото: РИА Новости
10 место

6 октября 2013 года. Чемпионат России. «Рубин» — «Анжи» — 5:1

Казанцы как следует покуражились над махачкалинцами, которые лишились бешеного финансирования, упали на последнюю строчку и готовились к вылету. Торбинский дважды красиво обманул оборону «Анжи» проникающими передачами на Мухаметшина и Азмуна.

За «Рубин» Дмитрий также забивал «Рандерсу» (2:1) в квалификации Лиги Европы и «Волге» (3:1) в РПЛ. Тем не менее казанцы провели тот сезон невзрачно и заняли лишь девятое место. Хотя состав у них был вполне бодрый, но Ансальди, М’Вила, Ерёменко, Натхо и Рондон не затащили.

В последние годы Торбинский живёт в США:
Забил главный гол России на Евро и уехал в США. Как сложилась судьба Торбинского
Забил главный гол России на Евро и уехал в США. Как сложилась судьба Торбинского
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