Не только Россия — Голландия. Лучшие матчи в карьере Дмитрия Торбинского

Сегодня экс-звезде «Локомотива» и «Спартака» 40 лет. А главные клубы его жизни играют между собой.

Сегодня, 28 апреля, сыграют «Спартак» и «Локомотив». И так совпало, что в этот же день 40-летний юбилей отмечает бывший футболист обеих команд Дмитрий Торбинский.

Экс-полузащитник сборной России запомнился в первую очередь многочисленными травмами и тем самым голом голландцам в четвертьфинале Евро-2008. Глупо спорить с тем, что тот матч — главный в его карьере. Но были и другие, где Торбинский сверкал голами и ассистами. Пусть и куда менее статусные. Предлагаем расставить их от лучшего к худшему в порядке рейтинга.

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