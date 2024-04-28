«Гавр» Кузяева украл у «ПСЖ» чемпионский праздник! Но подарил камбэк с голом на 90+5-й

«ПСЖ» мог в этом туре Лиги 1 стать чемпионом Франции третий год подряд и в шестой раз за последние семь лет. Команде Луиса Энрике требовалась домашняя победа над «Гавром» Далера Кузяева, чтобы официально оформить титул. Однако гости, находящиеся в зоне стыков, дали бой хозяевам и едва не сотворили громкую сенсацию.

Кузяев по каким-то причинам не попал в стартовый состав «Гавра», хотя в предыдущих шести матчах после длительной дисквалификации выходил с первых минут. У «ПСЖ» остался в запасе Мбаппе, а основной голкипер Доннарумма вообще отсутствовал в заявке. Луис Энрике, очевидно, держит в уме следующий матч в полуфинале Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (1 мая).

Даже без Мбаппе парижане имели тотальное преимущество с точки зрения владения мячом и контроля территории. Почти вся игра проходила на половине поля «Гавра», который глубоко и плотно защищался по оборонительной схеме 5-4-1. «ПСЖ» при владении образовывал тройку сзади, а Хакими шёл вперёд. Хозяева очень много играли через марокканца и Дембеле на правом фланге. Но в середине первого тайма «Гавр» внезапно забил первым же ударом в створ. Владея мячом всего 20% времени и уступая 12:74 по передачам на чужой трети! Команда Луки Элснера прорвала боковой прессинг «ПСЖ» за счёт тонкого паса Айю пяткой, развернула атаку справа налево, и рванувший в чужую штрафную латераль Опери пробил в дальний нижний угол.

Такого развития событий никто на «Парк де Пренс» не ожидал. Вот только у «ПСЖ» при всём его перевесе не было ударов в створ. Первый нанёс уже после гола «Гавра» Дембеле, причём прямо с углового: вратарь Десма с трудом вынес мяч с линии ворот, а сам ударился рукой о штангу. Потребовалась помощь врачей. Тем не менее вскоре парижане отыгрались. Игроки «Гавра» потеряли мяч у собственной штрафной, последовала проникающая передача, а затем Заир-Эмери покатил мяч вдоль на ворот на Баркола. Вингер забивал из вратарской.

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Подумалось, что теперь «ПСЖ» точно разорвёт упрямый «Гавр». Но не тут-то было! Аутсайдер цеплялся за каждый шанс, играя под сильным парижским дождём. Незадолго до перерыва гости опять повели. Началась голевая атака с длинного заброса за спины защитникам, Него технично принял мяч и сделал тонкий пас на Айю, а опытный ганец разобрался в штрафной тремя касаниями – нанёс удар из-под Перейры. Так «Гавр» выиграл первые 45 минут.

Происходившее на поле, конечно, не устраивало Луиса Энрике. Перед вторым таймом он сделал сразу тройную замену, выпустив Мбаппе, Ли Кан Ина и 17-летнего атакующего хавбека Маюлу, для которого это был лишь седьмой матч за первую команду «ПСЖ». Впрочем, ранний уход Дембеле с Баркола опять же наверняка связан с лигочемпионской битвой.

Тем не менее проблема «ПСЖ» никуда не исчезла – команда Луиса Энрике с большим трудом находила пространство в атаке. Разве что рывки Хакими в штрафную «Гавра» создавали проблемы обороне команды Элснера: защитник едва не забил с паса юного Маюлу. А на исходе часа встречи неосторожная игра в собственной штрафной Перейры, пытавшегося выбить мяч, но попавшего по ноге Него, стоила парижанам третьего гола. Судья Делажо прозевал фол, однако VAR заметил. Пенальти хладнокровно реализовал опорник Туре. 1:3 – очевидное невероятное.

Только за четверть часа до конца одно из многочисленных подключений Хакими вперёд принесло свои плоды. Здорово в этом эпизоде сыграл Гонсалу Рамуш, ушедший от троих оппонентов и вырезавший проникающую передачу на ход марокканцу. Защитник реализовал выход один на один. Были подозрения на офсайд, но гол всё же засчитали. Точный удар Хакими стал первым в створ для парижан после перерыва.

За 10 минут до конца Элснер выпустил Кузяева. Россиянин занял место в центре поля и помог закрыть появившуюся дыру в опорной зоне. За отведённое ему время Кузяев успел совершить только семь касаний мяча, отдать четыре передачи (все точные) и сделать один перехват. А Мбаппе отметился лишь одним неточным ударом и жёлтой карточкой за споры с судьёй. Но «Гавр» всё же не сохранил столь нужную ему в борьбе за выживание победу: на 90+5-й минуте Рамуш выиграл воздух после кросса справа и забил ударом головой.