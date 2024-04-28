«Атлетико» выиграл матч за место в Лиге чемпионов. Но фанаты опозорили клуб

Мадридский «Атлетико» и «Атлетик» из Бильбао сыграли матч за путёвку в Лигу чемпионов. До встречи разрыв между командами составлял три очка. Очная игра носила судьбоносный характер.

В сезоне-2023/2024 команды встречались трижды: в первом круге Примеры, а также в полуфинале Кубка. И все три раза побеждал «Атлетик»! Особенно крутой вышла ответная кубковая игра, в которой баски разгромили мадридцев дома – 3:0. «Атлетико», без сомнений, планировал отомстить. Тем более что 26 апреля клуб отмечал день рождения – ему исполнился 121 год! В старте на игру Симеоне выпустил всех сильнейших футболистов из доступных. У «Атлетика» также не было проблем с выбором. У тренеров отсутствовала опция списать провал на кадровую ситуацию.

Гости с первых минут показали, что приехали не сидеть в обороне, а побеждать. Неплохо действовал лидер «Атлетика» Нико Уильямс. Он постоянно терзал мадридцев по левому флангу, совершая подачи либо идя в дриблинг. Но «Атлетико» умеет выжимать максимум из минимума. И хозяева реализовали свой первый же момент в матче. На 15-й минуте с левого края навесил Маркос Льоренте, защитник басков Иньиго Лекуэ вынес мяч, но прямо на Родриго Де Пауля. А полузащитник «Атлетико» зарядил по воротам из-за пределов штрафной – и забил! К несчастью для голкипера Уная Симона, мяч по пути задел его партнёра Иньиго Руиса. На этот рикошет вратарь не среагировал. Судья Хуан Мартинес Мунуэра проверял момент на возможный офсайд, но всё оказалось чисто.

Родриго Де Пауль Фото: Denis Doyle/Getty Images

«Атлетико» взбодрился и получил положительный импульс после забитого мяча. Большой помощник команде – домашние трибуны «Цивитас Метрополитано». При такой громкой поддержке стыдно играть плохо! Но и «Атлетик» не сбавил темп, а только добавил скорости. Например, на 29-й минуте отличный момент упустил Ойан Сансет. Полузащитник басков пробил в касание из штрафной «Атлетико», но мяч прошёл мимо ворот. Команды до конца тайма обменивались выпадами, но забить не удавалось. Зато «отличились» болельщики «Атлетико». Они оскорбляли на расовой почве Нико Уильямса, называя его «обезьяной». Из-за этого матч приостановили на пару минут: Антуан Гризманн и Коке призвали фанатов прекратить скандирование, а «Атлетико» чуть позже в соцсетях заявил, что «выступает против расизма и ненависти». Уильямс же хотел покинуть поле, но в итоге его уговорили остаться.

И уже на 45-й минуте Нико отомстил, забив ответный гол. Гризманн сделал неудачный пас, обрезал партнёров, а мяч оказался у футболистов гостей, создавших классную атаку. На ударную позицию вывели Уильямса-младшего, забившего Яну Облаку. 1:1 – отличная концовка тайма от «Атлетика» и хороший ответ Нико фанатам «Атлетико».

Но во втором тайме у гостей что-то сломалось. Да, они часто контролировали мяч, но моментов не создавали. 0 ударов в створ за тайм — печаль и грусть. «Атлетико» же классно действовал в обороне и успешно шёл в атаку. Класс футболистов сыграл свою роль. А на 52-й минуте мадридцы вышли вперёд. Коке сделал пас в штрафную на Анхеля Корреа, а аргентинец выиграл борьбу у защитников и пробил в левый угол ворот Симона.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

«Атлетико» продолжал контролировать ход встречи. «Атлетик» же выглядел как боксёр в нокдауне. Ничего не получалось у басков в важнейшей встрече за место в Лиге чемпионов. А на 80-й минуте мадридцы добили соперника. Самуэл Лино вошёл в штрафную «Атлетика» и ударил в ближний угол из-под Беньята Прадоса. Мяч угодил в штангу, а затем от спины Уная Симона нырнул в ворота.

Футболисты «Атлетико» Фото: Denis Doyle/Getty Images

«Атлетико» за пять туров до финиша оторвался от «Атлетика» на шесть очков. По сути, гонка за последнюю путёвку в Лиге чемпионов завершена. Баскам теперь необходимо чудо, чтобы обойти мадридцев. Ждём «Атлетик» в следующем розыгрыше Лиги Европы. А команда Диего Симеоне сделала себе и болельщикам крутой подарок на день рождения. Хотя некоторые фанаты его не заслужили.