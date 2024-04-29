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Медиалига, пятый сезон: результаты матчей 2-го тура, какой счёт, Амкал, Броуки, Чисто Питер, 2DROTS, Народная команда

Провалы «Чисто Питера» Радимова, «Народной команды» и «Коней». Обзор 2-го тура Медиалиги
Максим Хрущ
Обзор 2-го тура Медиалиги
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«Эгриси» без Уткина уже не тот, а Баста даёт огня.

В минувший уикенд состоялись матчи 2-го тура пятого сезона Медиалиги. В этих играх произошло много интересных сюжетных поворотов и неожиданных исходов.

Прошлый тур получился не менее крутым:
Гол с центра поля, свинья на матче фанатов «Спартака» и буллитальти. Обзор 1-го тура МФЛ
Гол с центра поля, свинья на матче фанатов «Спартака» и буллитальти. Обзор 1-го тура МФЛ

«Эгриси» без Уткина уже не тот. В этот раз их обыграли «Козлы»

После потери своего идейного вдохновителя (Василия Уткина) «Эгриси» тяжело вкатывается в сезон. Команда пытается делать вид, что всё нормально и жизнь продолжается. Но по факту видно, что у многих игроков дизмораль. У GOATS были финансовые и спонсорские сложности в межсезонье. Команду взяли в пятый сезон авансом. Но даже эти проблемы не помешали «Козлам» обыграть «Эгриси», пусть и на тоненького — в серии буллиталити.

Winline Медиалига. 5-й сезон . Группа D. 2-й тур
27 апреля 2024, суббота. 11:30 МСК
Эгриси
Окончен
2 : 2
1 : 2
Козлы
1:0 Григорьев – 1'     1:1 Шакир – 21'     1:2 Шакир – 35'     2:2 Григорьев – 50'    

«Эгриси» оформили быстрый гол, но удержать преимущество не смогли — GOATS ответили двумя забитыми мячами. Дело шло к закономерной победе «Козлов», однако на последних секундах игры в их ворота был назначен пенальти. «Эгриси» реализовал 11-метровый и перевёл матч в серию буллиталити. В лотерее удачливее оказались «Козлы».

Смерть Уткина — потеря не только для «Эгриси», а для всего футбола:
Уткин сформировал футбольный язык. Через него мы воспринимаем игру
Уткин сформировал футбольный язык. Через него мы воспринимаем игру

«Десятка» уничтожила Lotus, а Кутуз забил шикарный гол

Один из самых мощных стартов в пятом сезоне выдала «Десятка». В 1-м туре команда, созданная комиками (Азаматом Мусагалиевым, Денисом Дороховым и другими), разгромила со счётом 3:0 двукратного чемпиона МФЛ 2DROTS. А теперь под прессом ФК «10» с аналогичным счётом рассыпался новичок лиги Lotus.

Winline Медиалига. 5-й сезон . Группа B. 2-й тур
27 апреля 2024, суббота. 14:30 МСК
Lotus
Окончен
0 : 3
ФК 10
0:1 Кутузов – 8'     0:2 Кутузов – 11'     0:3 Чичерин – 43'    

У «Лотуса» было пару моментов, но реализовать их не удалось. В остальном матч проходил под диктовку «Десятки», что вылилось в три безответных гола. Причём один из них получился реально крутым — Сергей Кутузов (Кутуз) «ножницами» замкнул фланговую подачу. Это медиафутбольный Роналду?!

Баста был в огнях, но его «СКА-Ростов» проиграл «Родине Медиа»

Одной из главных интриг перед пятым сезоном была степень вовлечённости Басты в Медиалигу. Ходили слухи, что известный исполнитель пропихнул свою команду в турнир, но сам на матчах появляться не планирует. Баста разбил эти слухи в первом же матче своей команды. Во время игры с «Родиной Медиа» известный рэп-исполнитель давал интервью, заряжал вместе с фанатами на трибунах и вёл себя достаточно эпатажно на бровке (в лучших традициях медиафутбола).

Winline Медиалига. 5-й сезон . Группа A. 2-й тур
27 апреля 2024, суббота. 18:30 МСК
Родина Медиа
Окончен
0 : 0
3 : 2
СКА-Ростов

Впрочем, даже активность Басты не помогла «СКА-Ростов» обыграть «Родину Медиа». Матч проходил напряжённо, команды сыграли вничью (0:0). Судьба противостояния была решена в серии буллиталити — 3:2 в пользу «Родины».

Баста с фанатами

Баста с фанатами

Фото: ФК «СКА-Ростов»

2DROTS проехались катком по «Автобусу»

«Самураи» провалили 1-й тур (проиграли «Десятке» со счётом 0:3), что ударило по их чемпионским амбициям. 2-й тур был для 2DROTS шансом показать, что провал в прошлом матче — лишь неудачное стечение обстоятельств. Под каток двукратного чемпиона МФЛ попал FC BUS.

Winline Медиалига. 5-й сезон . Группа B. 2-й тур
27 апреля 2024, суббота. 21:25 МСК
2DROTS
Окончен
6 : 2
FC Bus
1:0 Прошляков – 2'     2:0 Газданов – 13'     2:1 Капитанов – 19'     3:1 Ослоновский – 27'     3:2 Балашов – 40'     4:2 Газданов – 46'     5:2 Газданов – 46'     6:2 Газданов – 49'    

2DROTS доминировали на протяжении всего матча. MVP встречи стал Артур Газданов, записавший на свой счёт четыре гола и один ассист. Финальный счёт — 6:2 в пользу «самураев». А вот у «Автобуса» стоит выделить бывшего футболиста РПЛ Алана Гатагова. Он отдал результативный пас и круто проявил себя в медийном плане (эпатировал, эмоционировал и делал всё, что любят зрители медиафутбола).

Алан Гатагов в FC BUS

Алан Гатагов в FC BUS

Фото: МФЛ

Белорусы покоряют МФЛ: D Media обыграл «Чисто Питер»

Самым успешным новичком Медиалиги по итогам двух стартовых туров стала команда D Media, представляющая целую страну — Беларусь. В 1-м туре была минимально обыграна команда фанатов «Спартака» («Народная команда»). А теперь белорусы уверенно прошлись по одному из самых богатых клубов лиги — «Чисто Питеру» (медиаклубу «Зенита»).

Winline Медиалига. 5-й сезон . Группа C. 2-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 11:30 МСК
Чисто Питер
Окончен
0 : 3
FC DMEDIA
0:1 Воробьёв – 11'     0:2 Рудик – 19'     0:3 Воробьёв – 32'    

Итоговый счёт не полностью отражает содержание игры. Моменты были у обеих команд, но D Media своими шансами воспользовался, а «Чисто Питер» — нет. При этом белорусская команда отметилась креативным медийным перформансом: весь матч на бровке D Media находился человек в образе бездомного. Забавная отсылка к неформальному прозвищу «Зенита» в фанатской среде.

Весь матч на бровке D Media находился человек в образе бездомного

Весь матч на бровке D Media находился человек в образе бездомного

Фото: Кадр из видео

«Амкал» опять дотянул до буллиталити и проиграл

Одному из главных фаворитов сезона тяжело даётся старт турнира. Уже во втором матче «Амкала» дело доходит до серии буллиталити. В 1-м туре удалось обыграть «Чисто Питер» в послематчевой серии, а во 2-м туре повезло меньше — «Тандем» оказался сильнее и удачливее.

Winline Медиалига. 5-й сезон . Группа C. 2-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Тандем
Окончен
1 : 1
3 : 1
Амкал
0:1 Товмасян – 15'     1:1 Казанков – 39'    
Удаления: нет / Карпов – 36'

Основное время матча «Тандем» — «Амкал» завершилось со счётом 1:1. Игра перешла в буллиталити, где новичок лиги обыграл родоначальника медиафутбола (3:1). При этом по ходу матча «Амкал» выглядел лучше. Игру сломали красная карточка Антона Чужого и нелепый гол «Тандема» после ошибки голкипера. Зато гол «Амкала» получился на загляденье — Эрик Товмасян расчехлил свою «пушку» с дальней дистанции. Жаль, что такая красота не принесла команде результат.

«Броуки» обыграли и затроллили «Коней»

Шестикратный финалист медиафутбольных турниров «БроукБойз» устроил несладкий приём для новичка МФЛ — «Коней» (ранее команда называлась «ЦСКА Медиа»).

Winline Медиалига. 5-й сезон . Группа D. 2-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Broke Boys
Окончен
3 : 1
Кони
1:0 Рахимов – 7'     1:1 Розыев – 29'     2:1 Рахимов – 34'     3:1 Мазуров – 40'    
Удаления: нет / Мурачёв – 22'

«Кони» играли неплохо, особенно до удаления в середине первого тайма. Однако остановить мотивированных «Броуков» сейчас очень сложно. Команда Райзена и Егорова проиграла шесть финалов из шести, поэтому победа в турнире нужна им как воздух. Итоговые 3:1 подтверждают серьёзные амбиции «БроукБойз», а празднование гола в стиле хоббихорсинга — забавный троллинг «Коней».

Празднование гола в стиле хоббихорсинга

Празднование гола в стиле хоббихорсинга

Фото: Кадр из видео

«Титан» и «Рома» устроили результативную зарубу

Самый напряжённый и качественный футбол показали «Титан» и «Рома». В сюжете матча было всё: и камбэк, и драматичная развязка, и потасовки, и обилие голов.

Winline Медиалига. 5-й сезон . Группа A. 2-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Титан
Окончен
3 : 2
ФК Рома
1:0 Шульга – 4'     2:0 Бирюков – 8'     2:1 Сычёв – 25'     2:2 Лепский – 36'     3:2 Бирюков – 45'    

В начале встречи «Титан» забил два мяча. В комментариях под трансляцией многие болельщики преждевременно списали «Рому» со счетов. Несмотря на это, команда Ромароя включилась и сумела сравнять счёт. Впрочем, радость от камбэка была преждевременной, ведь в концовке матча «Титан» всё-таки дожал соперника и забил третий мяч.

По итогам двух туров лидеры групп Медиалиги — «Родина Медиа», ФК «10», D Media и «БроукБойз». В числе главных аутсайдеров группового этапа пока что идут «Эгриси», «Чисто Питер» Владислава Радимова, «Народная команда», Lotus, «Рома» и «Кони». С турнирной таблицей МФЛ-5 можно ознакомиться на «Чемпионате». Матчи 3-го тура ориентировочно пройдут 4 и 5 мая, их точное расписание будет опубликовано позже.

Что интересного происходило в межсезонье?
Смерть Уткина, приход Басты и яркие трансферы. Главные события межсезонья в Медиалиге
Смерть Уткина, приход Басты и яркие трансферы. Главные события межсезонья в Медиалиге
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Новости. Футбол
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