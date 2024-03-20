Уткин сформировал футбольный язык. Через него мы воспринимаем игру

Удивительно, насколько сильными кажутся слова в зависимости от того, кто их произносит. Если говорил Уткин, такое по умолчанию казалось глубоким. Я это на себе испытал в 2015-м, когда он написал у себя в соцсети «телингатер барахлит – бракованный попался». Скажи так другой человек, было бы обидно. А тут, наоборот, даже как-то лестно.

Уткин вообще регулярно на кого-то наезжал. И, может быть, не всегда по делу (почему-то стабильно доставалось Гончаренко), но это было частью подхода. Да и вообще, Васе позволялось чуть больше, чем другим. И этот статус он забрал сам. Можно сказать, что владение языком – это была его суперсила. Зрителям порой не было нужно ничего – только его голос. Он ушёл с телевидения и сконцентрировался на работе в YouTube. Ему не требовались большая студия и красивая графика. Аудитории хватало его голоса и фирменной подачи. Кажется, будто он мог рассказывать новости с опозданием на год, но его всё равно слушали бы.

Именно Уткин стал самым важным человеком для современных футбольных комментаторов. Многие до сих пор признаются, что его отзывы были главным стимулом к развитию. И это при том, что он особо никого не хвалил. Нейтральная оценка, по словам комментатора Дмитрия Шнякина, уже воспринималась, как что-то позитивное. Влияние Уткина распространялось вообще на всех спортивных журналистов. В том числе на тех, кто в своей жизни ни одного матча не прокомментировал. Напрямую с Уткиным я общался только один раз, когда делал это интервью для «Чемпионата». И в то же время я находился в постоянном диалоге с ним.

Как-то раз я придумал шутку про английский «Вест Бромвич». Якобы второе слово является отчеством. Помню, мне показалось, что достаточно удачная игра слов. А потом выяснилось, что это уже придумал Уткин задолго до меня. На самом деле не так просто найти в футболе заходы, до которых он не добрался. И ведь всего не упомнишь! Я знаю людей, которые говорили «обезмячил» вместо «отобрал мяч», но не знали, кто придумал это выражение.

Он стал главным создателем футбольных мемов ещё до того, как слово «мем» вошло в нашу жизнь. После его легендарного выражения «я видел дриблинг Арбелоа» за ним начали повторять другие комментаторы, просто меняя фамилию в конце фразы. Можно сказать, что Уткин сформировал русский футбольный язык, через который мы понимаем игру. А раз так, то комментатор не ушёл, а навсегда останется с нами.