Гол с центра поля, свинья на матче фанатов «Спартака» и буллитальти. Обзор 1-го тура МФЛ

В России официально начался новый медиафутбольный цикл. В период с 19 по 21 апреля прошли матчи 1-го тура пятого сезона Медиалиги. Стартовый тур преподнёс немало сюрпризов, ярких перформансов и неожиданных результатов.

«Чисто Питер» и «Амкал» рубились в непогоду

Матч состоялся на стадионе «Кировец» в Санкт-Петербурге. Погода в Северной столице внесла свои коррективы. Встреча проходила при сильном снегопаде, а поле было покрыто ледяной коркой. В таких условиях футболисты не смогли показать техничную игру.

«Амкал» забил после ошибки голкипера «Чисто Питера» — он не смог поймать скользкий мяч, прыгавший по мокрому и ледяному газону. Хозяева сравняли счёт после подачи со штрафного: из-за непредсказуемых отскоков возникла суматоха у ворот гостей, самым расторопным в этом хаосе оказался игрок петербуржцев. Основное время закончилось вничью, а в серии буллитальти лучше (или удачливее) оказался «Амкал».

К слову, медийная составляющая в этом матче была на высоком уровне. Больше всего «поджигали» главный тренер «Чисто Питера» Владислав Радимов и игрок «Амкала» Василий Маврин. Они устраивали остроумные перепалки, которые выглядели забавно. А после победы в раздевалке гостей футболисты спели песню Татьяны Булановой — бывшей жены Радимова.

Владислав Радимов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Команда «Матч ТВ» смогла удивить

Во встрече ФК «Матч» — «Козлы» ожидалась равная игра. Однако на деле команда спортивного телеканала, скромно проявившая себя в прошлых сезонах, смогла удивить.

«Матч ТВ» забил по голу в каждом тайме. Оба мяча записали на свой счёт экс-футболисты РПЛ. В первой половине встречи отметился бывший игрок «Динамо» Владимир Гранат, а после перерыва «выстрелил» чемпион России 2009 года в составе «Рубина» Андрей Горбанец. При этом Горбанец не просто забил, а сделал красоту: он нанёс результативный удар с центра поля.

2DROTS пострадали от бывшего

По афише это был центральный матч 1-го тура. Игра состоялась на стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). На трибунах присутствовали почти 14 тысяч болельщиков. Это крутая цифра не только для медиафутбола, но и для профессионального спорта.

Фаворитами считались 2DROTS — чемпион первых двух сезонов, который мечтает снова стать гегемоном в пятом сезоне. Однако уже на седьмой минуте игры «самураи» остались в меньшинстве. Команду подвёл новичок Андрей Спирин, который совершил фол последней надежды на подступах к штрафной площади.

Вдесятером 2DROTS сели глубоко в оборону. «Десятка» взяла игру под свой контроль и открыла счёт. А ближе к концовке встречи команда комиков ещё и забила пенальти бонусным мячом (гол таким считается за два). Примечательно, что «самураев» ударом с «точки» похоронил их бывший форвард Сергей Кутузов, который сейчас феерит в ФК «10».

«Народную команду» потроллили – на удачу

Новичок МФЛ, представляющий в лиге всю Беларусь, встретился с медиакомандой фанатов московского «Спартака». Игра прошла на стадионе «Динамо» в Минске. Перед началом матча прозвучали гимны России и Беларуси.

Сам футбол получился не особо захватывающим. Судьбу матча решил единственный гол хозяев, его забил Владислав Ясюкевич, ранее выступавший в Высшей лиге Беларуси. Самым ярким событием стал ироничный перформанс D Media. Команда вышла на матч с фанатами «Спартака» с поросёнком на руках (отсылка к прозвищу красно-белых). Зрителям Медиалиги, судя по комментариям под трансляцией, эта шутка зашла.

Живой поросёнок на матче с фанатами «Спартака» Фото: Кадр из трансляции

Кипер «Ромы» чуть не забил Fight Nights

Никаких запредельных ожиданий в комьюнити от этого матча не было, но футбол получился достаточно качественный. Если не смотреть на названия команд, то было очень похоже на матч ФНЛ.

Все голы были забиты в первом тайме. Счёт открыла «Рома», однако Fight Nights оперативно отыгрались и вышли вперёд. Из медийно интересных моментов стоит выделить удаление тренера гостей, который вырвал мяч из рук тянувшего время соперника. Также интересной получались концовка — вратарь «Ромы» вышел в линию нападения и едва не забил бонусным мячом (такой гол принёс бы команде победу).

Чудо-камбэк FC Bus с «Деньгами Рокетов»

«Автобус» встретился с самой критикуемой командой МФЛ. Перед стартом сезона ФК «Деньги» объединился с клубом Rocket Team, который не прошёл в лигу через стыковые матчи. С точки зрения рационализма — правильное решение. У «Денег» были проблемы с бюджетом, а Rocket имел большие финансовые возможности и сильно хотел в лигу. Однако болельщики не оценили такой ход и обвинили президента «Денег» в продажности (звучит, как каламбур, но это реальность медиафутбола).

По сюжету матч Bus — «Деньги Рокетов» получился одним из самых крутых в 1-м туре. «Автобус» открыл счёт в матче (1:0), но потом «Деньги Рокетов» переломили ход игры, забив два мяча подряд (2:1). Позже Bus активировал бонусный мяч и заработал пенальти. Реализовав его, команда могла бы выйти вперёд. Но игрок переволновался и ударил выше ворот.

Всё шло к победе «Денег Рокетов», однако на последних секундах игры FC Bus сравнял счёт усилиями Кирилла Дубникова. После этого игра перешла в серию послематчевых буллитальти, где больше повезло «Автобусу». Драматичная победа на характере!

Чемпионы последних лет сыграли самый скучный матч тура

От этого матча были максимально высокие ожидания, учитывая уровень и амбиции команд (между собой встречались чемпионы двух последних сезонов). Но по факту игра получилась блëклой. Ничего примечательного ни в футбольном, ни в медийном плане не произошло.

Основное время игры завершилось нулевой ничьей. В очередной серии буллитальти в этом туре сильнее оказалась «Родина Медиа».

Дмитрий Тарасов, «Родина Медиа» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«БроукБойз» и «Эгриси» снова поцапались

В заключительном матче тура «Броуки» встретились с «Эгриси». Игра прошла в одностороннем ключе.

Команда Райзена и Дмитрия Егорова была откровенно сильнее во всех аспектах. А итоговый счёт лишь подтверждает это. Футболисты «Эгриси» запомнились только не засчитанным из-за офсайда голом и чрезмерной эмоциональностью — у них случилось несколько конфликтов с «Броуками».

Расписание матчей 2-го тура МФЛ пока не опубликовано. А турнирная таблица групп после 1-го тура выглядит следующим образом: