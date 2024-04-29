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Ростов — Оренбург — 2:1, обзор матча 26-го тура РПЛ, голы Томпсона, Роналдо, Комличенко, 29 апреля 2024

Вратарь «Ростова» снова начудил. А затем команда Карпина включила «Байер»!
Никита Паглазов
«Ростов» — «Оренбург» — 2:1, обзор
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Победу южанам принёс Николай Комличенко, не забивавший в РПЛ восемь месяцев!

«Ростов» проводит хорошую весну после рестарта РПЛ. Да, был провал в матче со «Спартаком» (1:5). Но команда Валерия Карпина также одержала пять побед и один раз сыграла вничью. Впереди ростовчан ожидала непростая домашняя встреча с «Оренбургом». Команда Давида Деограсии в последних играх уступила «Зениту» (0:1) и «Динамо» (1:2), но показывала хороший футбол. Плюс оренбуржцы борются за выживание – из-за перспективы вылета они не боятся даже самых сильных соперников.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
29 апреля 2024, понедельник. 19:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Томпсон – 12'     1:1 Роналдо – 81'     2:1 Комличенко – 90+6'    

«Ростов» дерзко начал встречу. За первые 10 минут хозяева создали сразу два классных момента. Сначала Егор Голенков пробил головой под перекладину, но голкипер «Оренбурга» Николай Сысуев спас команду. А затем Андрей Лангович ударил с острого угла, но вратарь гостей снова отвёл угрозу.

А что произошло потом? Ответ на этот вопрос мы вряд ли найдём. На 12-й минуте Умар Сако завозился с мячом вблизи своих ворот. Габриэль Флорентин совершил перехват, навесил в штрафную, а вратарь «Ростова» Никита Медведев ошибся на выходе. Мяч рикошетом попал в Кирилла Щетинина и отскочил прямо к форварду «Оренбурга» Хорди Томпсону. Тому не составило труда открыть счёт в матче. Если в игре со «Спартаком» ошибался Сергей Песьяков, то теперь явный «привоз» совершил Медведев. Что за беда с вратарями «Ростова»? Есть ли понимание у тренера киперов Виталия Кафанова?

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Но хозяева не собирались раскисать. «Ростов» предпринимал постоянные попытки отыграться. После пропущенного мяча южане создали минимум четыре опасных момента. Где-то не хватало точности, где-то спасал Сысуев. А на 44-й минуте «Оренбургу» помогла штанга: Лангович отдал пас на Роналдо, бразилец набрал скорость и вошёл в штрафную гостей, после чего пробил в ближний угол. Каркас ворот помог уйти на перерыв, ведя в счёте.

Во втором тайме картина матча принципиально не изменилась. «Ростов» шёл в атаку, «Оренбург» отвечал быстрыми выпадами. Правда, у хозяев не было такого изобилия моментов, как в первые 45 минут. Создавалось ощущение, что «Оренбург» дотерпит минуты до 85-й, получит шанс в контратаке, забьёт второй и увезёт победу. Но нет! Не зря зимой «Ростов» подписал Роналдо. На 80-й минуте южане заработали штрафной. Даниил Уткин совершил подачу с левого фланга, которую головой замкнул бразильский форвард. 1:1 – Роналдо забил уже четвёртый гол в РПЛ весной!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В концовке встречи бразилец упустил отличный шанс оформить дубль. Голенков отдал пас на ход Роналдо, тот обогнал Хотулёва, проник в штрафную и пробил. К сожалению для «Ростова», мяч пролетел рядом со штангой. Но судья Сергей Чебан добавил пять минут ко второму тайму. И на 90+6-й «Ростов» вырвал победу!

Мяч метался около штрафной «Оренбурга», затем оказался у Роналдо, а тот сделал скидку на Николая Комличенко. Форвард ростовчан развернулся и пробил по воротам «Оренбурга». Гол! Первый для Комличенко в РПЛ с 12 августа 2023 года. «Ростов» испытал невероятные эмоции, а лицо Николая светилось от счастья.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Ростов» выгрыз победу в лучших традициях «Байера», набрал 40 очков и опередил ЦСКА, поднявшись на седьмое место. «Оренбург» остался в зоне стыков. У ростовчан остаются классные шансы на топ-5 – до «Локомотива» всего одно очко. А вот «Оренбургу» не позавидуешь. Команде Давида Деограсии предстоят встречи с «Крыльями Советов», «Спартаком», «Локомотивом» и «Уралом» (который также борется за выживание). Избежать стыков (вылета) будет непросто.

А как сыграли соперники «Оренбурга» за выживание:
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