Вратарь «Ростова» снова начудил. А затем команда Карпина включила «Байер»!

«Ростов» проводит хорошую весну после рестарта РПЛ. Да, был провал в матче со «Спартаком» (1:5). Но команда Валерия Карпина также одержала пять побед и один раз сыграла вничью. Впереди ростовчан ожидала непростая домашняя встреча с «Оренбургом». Команда Давида Деограсии в последних играх уступила «Зениту» (0:1) и «Динамо» (1:2), но показывала хороший футбол. Плюс оренбуржцы борются за выживание – из-за перспективы вылета они не боятся даже самых сильных соперников.

«Ростов» дерзко начал встречу. За первые 10 минут хозяева создали сразу два классных момента. Сначала Егор Голенков пробил головой под перекладину, но голкипер «Оренбурга» Николай Сысуев спас команду. А затем Андрей Лангович ударил с острого угла, но вратарь гостей снова отвёл угрозу.

А что произошло потом? Ответ на этот вопрос мы вряд ли найдём. На 12-й минуте Умар Сако завозился с мячом вблизи своих ворот. Габриэль Флорентин совершил перехват, навесил в штрафную, а вратарь «Ростова» Никита Медведев ошибся на выходе. Мяч рикошетом попал в Кирилла Щетинина и отскочил прямо к форварду «Оренбурга» Хорди Томпсону. Тому не составило труда открыть счёт в матче. Если в игре со «Спартаком» ошибался Сергей Песьяков, то теперь явный «привоз» совершил Медведев. Что за беда с вратарями «Ростова»? Есть ли понимание у тренера киперов Виталия Кафанова?

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Но хозяева не собирались раскисать. «Ростов» предпринимал постоянные попытки отыграться. После пропущенного мяча южане создали минимум четыре опасных момента. Где-то не хватало точности, где-то спасал Сысуев. А на 44-й минуте «Оренбургу» помогла штанга: Лангович отдал пас на Роналдо, бразилец набрал скорость и вошёл в штрафную гостей, после чего пробил в ближний угол. Каркас ворот помог уйти на перерыв, ведя в счёте.

Во втором тайме картина матча принципиально не изменилась. «Ростов» шёл в атаку, «Оренбург» отвечал быстрыми выпадами. Правда, у хозяев не было такого изобилия моментов, как в первые 45 минут. Создавалось ощущение, что «Оренбург» дотерпит минуты до 85-й, получит шанс в контратаке, забьёт второй и увезёт победу. Но нет! Не зря зимой «Ростов» подписал Роналдо. На 80-й минуте южане заработали штрафной. Даниил Уткин совершил подачу с левого фланга, которую головой замкнул бразильский форвард. 1:1 – Роналдо забил уже четвёртый гол в РПЛ весной!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В концовке встречи бразилец упустил отличный шанс оформить дубль. Голенков отдал пас на ход Роналдо, тот обогнал Хотулёва, проник в штрафную и пробил. К сожалению для «Ростова», мяч пролетел рядом со штангой. Но судья Сергей Чебан добавил пять минут ко второму тайму. И на 90+6-й «Ростов» вырвал победу!

Мяч метался около штрафной «Оренбурга», затем оказался у Роналдо, а тот сделал скидку на Николая Комличенко. Форвард ростовчан развернулся и пробил по воротам «Оренбурга». Гол! Первый для Комличенко в РПЛ с 12 августа 2023 года. «Ростов» испытал невероятные эмоции, а лицо Николая светилось от счастья.

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«Ростов» выгрыз победу в лучших традициях «Байера», набрал 40 очков и опередил ЦСКА, поднявшись на седьмое место. «Оренбург» остался в зоне стыков. У ростовчан остаются классные шансы на топ-5 – до «Локомотива» всего одно очко. А вот «Оренбургу» не позавидуешь. Команде Давида Деограсии предстоят встречи с «Крыльями Советов», «Спартаком», «Локомотивом» и «Уралом» (который также борется за выживание). Избежать стыков (вылета) будет непросто.