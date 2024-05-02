Единственный Кубок России Семака-игрока. Был капитаном ЦСКА и победил в финале «Зенит»

«Зенит» и ЦСКА играют в финале Пути РПЛ Кубка России. Возглавляющий петербургскую команду Сергей Семак – один из трёх людей в нашем футболе, который брал кубковый трофей и как игрок, и как тренер. Помимо него, это Игорь Черевченко и Дмитрий Парфёнов. Впрочем, пока у Семака только по одной победе в каждой роли. По иронии судьбы как игрок он завоевал Кубок России в качестве капитана ЦСКА, выиграв со своей командой в финале у «Зенита».

Ещё до того, как выйти с ЦСКА в финал сезона-2001/2002, Семак был дважды близок к завоеванию Кубка России. В 1999 году армейцы с хавбеком-капитаном проиграли в полуфинале «Зениту» в Санкт-Петербурге со счётом 0:1. Тогда сине-бело-голубые летели к своему первому в российской истории трофею и взяли его в «Лужниках» благодаря феерической игре Александра Панова. В 2000 году Сергей дошёл с ЦСКА до финала, в котором даже забил первый мяч. Тем не менее армейцы уступили «Локомотиву» со счётом 2:3.

В 2002 году Семак стал автором победного гола ЦСКА в полуфинале с «Амкаром». К финалу с «Зенитом» армейцы подходили фаворитами, так как были выше в таблице чемпионата. После 11 туров команда Валерия Газзаева занимала второе место, отставая всего на очко от «Локомотива». «Зенит» шёл пятым – в семи очках от ЦСКА. Вдобавок армейцам победа в кубковом финале давала путёвку в еврокубки, тогда как петербуржцы, будучи бронзовыми призёрами сезона-2001, уже гарантировали себе участие в Кубке УЕФА.

Помимо того, у «Зенита» серьёзно болел главный тренер Юрий Морозов, создавший яркую молодую команду, в которой раскрывались юные Андрей Аршавин и Александр Кержаков. Его подменял ассистент – Михаил Бирюков. Но перед кубковым финалом Морозов неожиданно для всех нашёл в себе силы вернуться на тренерскую скамейку и руководить подготовкой «Зенита» к матчу.

Интересными были комментарии игроков перед финалом. Тот Семак, как и сегодняшний, аккуратно подбирал слова и не забыл похвалить соперника:

«У каждой команды свои сильные стороны. «Зенит» — мобильная молодая команда, которая, не сомневаюсь, жаждет выиграть трофей. Но мы, со своей стороны, сделаем всё возможное, чтобы Кубок достался нам. Что ЦСКА может противопоставить «Зениту»? Скоро увидите».

Его оппонент Аршавин, как и сейчас, был более откровенен. О чём думал, то и говорил:

«ЦСКА нужна путёвка в Европу? А нам как минимум нужны премиальные, которые значительно выше, чем за победу в игре чемпионата. Правда, армейские футболисты, уверен, в случае выигрыша получат ещё больше. Но мы играем не только за деньги, но и за престиж. Очень хочется снова привезти Кубок в Петербург, чтобы люди ещё больше любили нас. Знаком ли вкус шампанского? Да, пробовал как-то. Но не люблю шампанское…».

Для 20-летнего Аршавина тот Кубок России мог стать первым трофеем в карьере. Для 26-летнего Семака — тоже.

Андрей Аршавин и Сергей Семак в финале Кубка России — 2002 Фото: fc-zenit.ru

Стартовый состав удивил присутствием 18-летнего Владимира Быстрова. Тогда ещё совершенно не известного никому игрока. Морозов любил доверять молодым, но казалось, что финал Кубка России в «Лужниках» – не та сцена, где они должны дебютировать. Быстров впервые сыграл за «Зенит» четырьмя днями ранее, выйдя на замену во встрече чемпионата с «Торпедо-ЗИЛ» на полтайма.

Этот рискованный ход действительно не сработал. Быстров попал под опытного Андрея Соломатина. Игрок сборной России просто разорвал юношу на своём фланге. Спустя годы Быстров рассказывал в интервью для «Матч ТВ», как провалил премьеру:

«Лучше не вспоминать. Соломатин «возил» не только меня, но и всю команду. Из‑под меня забивали. Я узнал за час до игры, что играю в стартовом составе: молодой, неопытный. После этого матча хотел вообще закончить карьеру. Не хотел играть в футбол. Сильно давило. Я считал, что я виноват в том, что мы проиграли финал Кубка».

Для «Зенита» финал с ЦСКА получился совсем не таким, как тремя годами ранее в «Лужниках», когда петербуржцы, уступая со счётом 0:1 после первого тайма, перевернули игру и забили трижды во втором. Команда Газзаева во главе с капитаном Семаком вообще не дала шансов сине-бело-голубым. Хотя «Зенит» получил мощную поддержку своих болельщиков: 15 000 болельщиков из 48 000 собравшихся на трибунах прибыли из Санкт-Петербурга.

ЦСКА доминировал и на исходе получаса игры забил первый гол, который в итоге оказался «золотым». Соломатин сместился с фланга в центр, а Быстров не успел за ним. Дальше великолепно сыграл Семак, на которого стянулись несколько соперников. Передачей в свободную зону капитан вывел Соломатина на ворота Вячеслава Малафеева. Андрей пробил без шансов для голкипера «Зенита».

У петербуржцев ещё оставались какие-то надежды, несмотря на тяжело дававшуюся игру, но в начале второго тайма всё стало окончательно ясно. ЦСКА забил фирменный при Газзаеве гол – с углового. Ролан Гусев здорово подал в нужную точку, Богдан Шершун выиграл верх и сделал скидку на дальнюю штангу, куда уже бежал оторвавшийся от опекуна Игорь Яновский. Полузащитник бедром затолкал мяч в сетку. Просто, но эффективно.

Праздновали кубковый успех армейцы бурно. Кто-то принёс два ящика пива из ближайшего ресторана в «Лужниках», но перед тем, как притронуться к бутылкам, каждый выпил шампанского из завоёванного кубка. Только защитник Дейвидас Шемберас, по словам его партнёров по команде, сделал всего один глоток – отшутился, что больше предпочитает молоко и кефир. Когда же запасы шампанского и пива закончились, игроки вместе с руководством поехали отмечать победу в ресторан в «Лужниках». Затем команда получила трёхнедельный отпуск.

«Первый Кубок России – это как первая любовь, – вспоминал в интервью для «Чемпионата» Газзаев. – Незабываемые впечатления, ни с чем не сравнимые. Тем более этот кубок стал для ЦСКА первым трофеем с 1991 года! Команда была совсем молодая, фактически новая: Гогниев, Березуцкие, Шемберас, Гусев, Попов, Шершун… Самыми опытными в том составе были Рахимич, Яновский и Семак».