«Крылья» «привезли» пенальти и влетели аутсайдеру. Не помог даже мотивированный Писарский

«Крылья Советов» съездили в Оренбург и проиграли. Даже несмотря на выход сверхмотивированного Писарского.

В первом тайме команды долго раскачивались. «Оренбург» стерильно владел мячом (63% к 25-й минуте). «Крылья» же на первых минутах создали момент для Салтыкова и надолго затихли.

Взбодрил обстановку случайный 11-метровый: Мансилья пробил головой после подачи с углового и попал в выставленную руку Горшкова. Сперва судья Кукуляк проморгал эпизод. Как и все игроки: жестикулировал о нарушении только Перес. Зато внимательны были арбитры на VAR, отправившие коллегу к монитору. Перес чётко реализовал пенальти, хоть обычно и не подходит к «точке».

Эпизод с попаданием в руку Горшкову Фото: Кадр из трансляции

Перед 11-метровым со скамейки «Крыльев» подозвали Гапонова, после чего защитник «Крыльев» что-то подсказал Ломаеву. Не помогло — Перес развёл по сторонам вратаря и мяч; Матиас забил и показал футболку, надпись на которой анонсирует скорое рождение ребёнка. И подбежал к пришедшей на матч маме.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Оренбурга».

«Оренбург» воодушевился и организовал ещё несколько моментов: Башич опасно бил издали, Воробьёв оттеснил Солдатенкова и не обвёл Ломаева плюс промахнулся по дальней девятке. Самарцы на поражение тоже не согласились. Сысуев, правда, был против: потащил классный удар Горшкова со штрафного и молниеносно среагировал на рикошет от собственного игрока вслед за угловым.

На 53-й минуте оренбургского вратаря всё же пробили. Рассказов перехватил мяч в центре поля, сам же убежал вперёд и покатил на Рахмановича, который чётко зарядил низом в дальний угол. Вспоминая классику, Николай не убил, не предал и голевую отдал.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Крыльев Советов».

Игра осталась качельной: то Ороско забежит в штрафную и получит жёлтую за симуляцию, то Ломаев засейвит попытку Башича. На 67-й минуте шансом воспользовался «Оренбург»: Гогличидзе подал с левого фланга, а Воробьёв замкнул головой.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Оренбурга».

Исправлять ситуацию вышел Писарский — Осинькин дал ему побегать 15 минут впервые с начала марта. Так рано, на 75-й минуте, он не появлялся на поле и вовсе с октября. Возможно, сыграло роль его звёздное прошлое в Оренбурге. Не помогло, хоть Владимир и старался. Хозяева сели в оборону — самарцы так её и снова и не взломали.

«Крылья», похоже, в топ-5 РПЛ уже не вернутся: по итогам 27-го тура они рискуют откатиться на восьмую строчку, а впереди матчи с набравшими ход «Ахматом» и «Динамо». «Оренбург» же поднялся из зоны стыков и наглядно показал, что планирует задержаться в Премьер-Лиге ещё минимум на год.