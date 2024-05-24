Источник: РФС попросил «Ахмат» найти болельщика, бросившего бутылку в игрока «Зенита»

РФС обратился в «Ахмат» с просьбой найти и установить личность болельщика, бросившего бутылку в полузащитника «Зенита» Дмитрия Васильева во время матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» – «Зенит» (1:5). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что КДК РФС по итогам рассмотрения данного инцидента с брошенной болельщиком бутылкой, попавшей в голову футболиста петербуржцев, решил оштрафовать «Ахмат» на 100 тыс. рублей. При этом установить личность фаната не удалось.

Напомним, матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретились грозненский «Ахмат» и санкт-петербургский «Зенит». состоялся 19 мая. Игра проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв из Москвы. Матч завершился разгромной победой санкт-петербургской команды со счётом 5:1.