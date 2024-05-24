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Источник: РФС попросил «Ахмат» найти болельщика, бросившего бутылку в игрока «Зенита»

Источник: РФС попросил «Ахмат» найти болельщика, бросившего бутылку в игрока «Зенита»
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РФС обратился в «Ахмат» с просьбой найти и установить личность болельщика, бросившего бутылку в полузащитника «Зенита» Дмитрия Васильева во время матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» – «Зенит» (1:5). Об этом сообщает «Матч ТВ».

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 4'     0:2 Кассьерра – 9'     1:2 Конате – 11'     1:3 Кассьерра – 44'     1:4 Кассьерра – 47'     1:5 Кассьерра – 51'    

Ранее стало известно, что КДК РФС по итогам рассмотрения данного инцидента с брошенной болельщиком бутылкой, попавшей в голову футболиста петербуржцев, решил оштрафовать «Ахмат» на 100 тыс. рублей. При этом установить личность фаната не удалось.

Напомним, матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретились грозненский «Ахмат» и санкт-петербургский «Зенит». состоялся 19 мая. Игра проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв из Москвы. Матч завершился разгромной победой санкт-петербургской команды со счётом 5:1.

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