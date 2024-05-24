Оливье Жиру объявил о завершении карьеры в сборной Франции после Евро-2024

37-летний французский форвард Оливье Жиру объявил об уходе из сборной Франции по окончании Евро-2024.

«Очевидно, что мне будет очень не хватать игр за сборную, но пора уступать место молодым футболистам», — приводит слова Жиру L'Equipe.

Жиру дебютировал в сборной Франции в ноябре 2011 года. Всего нападающий сыграл за французскую национальную команду в 131 матче. В этих встречах форвард забил 57 мячей и отдал 16 результативных передач. Со сборной Франции Жиру выиграл чемпионат мира — 2018, а также Лигу Наций — 2021.

Ранее сообщалось, что Оливье Жиру покинет «Милан» по окончании сезона в качестве свободного агента и перейдёт в «Лос-Анджелес», выступающий в МЛС. Подчёркивается, что французский нападающий подписал контракт, рассчитанный до 2025 года с опцией пролонгации ещё на год.

Напомним, в нынешнем сезоне французский нападающий принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Отметим, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

Звёздные «ветераны» Евро-2024: