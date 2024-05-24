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Драган Стойкович продлил контракт со сборной Сербии

Драган Стойкович продлил контракт со сборной Сербии
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Футбольный союз Сербии продлил контракт с тренером сборной Драганом Стойковичем, сообщает пресс-служба на официальном сайте федерации.

59-летний специалист 27 мая подпишет контракт, который будет рассчитан до 2026 года.

Стойкович возглавляет сборную Сербии с марта 2021 года. Под его руководством команда отобралась на чемпионат мира — 2022 в Катаре и не смогла выйти в плей-офф. Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии. Сборная Сербии со Стойковичем пробилась на Евро-2024 в Германии, на котором сыграет в группе с Англией, Словенией и Данией.

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