Гарет Саутгейт: главное — где Фоден окажется по ходу матча, а не его стартовая позиция

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о позиции полузащитника «Манчестер Сити» Фила Фодена на поле.

«Фил играл справа и слева, главное — где он окажется, а не его стартовая позиция. В «Сити» он играет слева, иногда он остаётся на широкой позиции, но ему разрешено смещаться, и так всегда было, ему разрешено дрейфовать. Затем есть место, где игрок должен защищаться. Джуд Беллингем в «Реале» весь сезон играл на позиции 10, но иногда защищался слева.

Ключевым моментом является то, куда приходят эти игроки и куда вы позволяете им переходить. Мы никогда не прижимали наших нападающих к боковой линии, мы так не работаем, поэтому у нас есть такая свобода.

Очевидно, что Фил провёл блестящий сезон, как он выходил на поле в больших матчах, не только когда выбывали большие игроки, но и когда он играл рядом с ними. Вы хотите видеть его в этих центральных зонах, как и одного или двух других, так что мы должны найти лучший способ сделать это», — приводит слова Саутгейта журналист Генри Уинтер в своей соцсети Х (ранее твиттер).

Чемпионат Европы стартует с 14 июня и продлится до 14 июля.

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