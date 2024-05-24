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«Бавария» не отправляла официального предложения по Тео Эрнандесу — Флориан Плеттенберг

«Бавария» не отправляла официального предложения по Тео Эрнандесу — Флориан Плеттенберг
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У защитника «Милана» Тео Эрнандеса нет договорённости с «Баварией» о переходе в команду, сообщает журналиста Флориана Плеттенберга.

По информации источника, между клубами нет переговоров о трансфере 26-летнего французского футболиста, как и не было официального предложения от мюнхенского клуба.

Ранее Marca сообщала, что трансфер Эрнандеса близок к завершению.

В нынешнем сезоне Эрнандес сыграл 45 матчей, забил 5 мячей и отдал 1 голевую передачу.

Эрнандес перешёл в «Милан» из мадридского «Реала» в июле 2019 года. Сумма трансфера составила € 22,8 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает француза в € 60 млн.

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