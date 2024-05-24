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Анчелотти назвал сильные качества «Боруссии», которые могут помочь им победить в финале ЛЧ

Анчелотти назвал сильные качества «Боруссии», которые могут помочь им победить в финале ЛЧ
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о достоинствах финалиста Лиги чемпионов дортмундской «Боруссии».

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы очень рады в очередной раз выйти в финал. «Боруссия» заслужила оказаться здесь, как и «Реал». Наш соперник представляет собой сплочённую, компактную команду, в которой есть несколько ярких личностей, способных переворачивать ход важных матчей», – приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, «Реал» досрочно стал чемпионом Испании в текущем сезоне, а также выиграл Суперкубок Испании. Мадридский клуб 1 июня примет участие в финале Лиги чемпионов. Соперником «Реала» будет дортмундская «Боруссия». Мадридский клуб — 14-кратный победитель Кубка/Лиги чемпионов. «Боруссия» в третий раз в истории играет в финале турнира.

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