Анчелотти назвал сильные качества «Боруссии», которые могут помочь им победить в финале ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о достоинствах финалиста Лиги чемпионов дортмундской «Боруссии».

«Мы очень рады в очередной раз выйти в финал. «Боруссия» заслужила оказаться здесь, как и «Реал». Наш соперник представляет собой сплочённую, компактную команду, в которой есть несколько ярких личностей, способных переворачивать ход важных матчей», – приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko

Напомним, «Реал» досрочно стал чемпионом Испании в текущем сезоне, а также выиграл Суперкубок Испании. Мадридский клуб 1 июня примет участие в финале Лиги чемпионов. Соперником «Реала» будет дортмундская «Боруссия». Мадридский клуб — 14-кратный победитель Кубка/Лиги чемпионов. «Боруссия» в третий раз в истории играет в финале турнира.

Материалы по теме Анчелотти назвал качества «Реала», которые помогли клубу провести успешный сезон

Необычные названия футбольных клубов: