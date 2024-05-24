Флик ещё в апреле сообщил игроку «Барселоны», что возглавит сине-гранатовых — Sport.es

Немецкий специалист Ханс-Дитер Флик ещё 24 апреля нынешнего года сообщил одному из футболистов «Барселоны», с которым у него сложились доверительные отношения, что он станет главным тренером каталонского клуба по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, 24 апреля состоялось заседание совета директоров «Барселоны», по итогам которого часть руководителей сине-гранатовых была убеждена в том, что испанский тренер Хави покинет свой пост по окончании сезона. Однако спустя несколько часов после собрания президент каталонского клуба Жоан Лапорта лично встретился с Хави, и в результате эмоционального разговора они пришли к выводу о том, что испанский специалист останется на своей должности.

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Однако после того, как в преддверии матча 36-го тура Ла Лиги с «Альмерией» (0:2) Хави заявил о необходимости улучшения состава сине-гранатовых и сложностях реализации этого ввиду тяжёлого экономического положения клуба, Лапорта разозлился на него и принял решение о назначении нового тренера, вновь вернувшись к кандидатуре Флика.

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