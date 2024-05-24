Владимир Федотов отреагировал на уход Кирилла Набабкина из ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал уход защитника Кирилла Набабкина из московского клуба.

«Количество проведённого времени на поле и количество матчей, сыгранных Кириллом в составе, — это редкость. Такая преданность одной команде, это всегда очень ценно! Огромная благодарность ему за эту преданность и служение футболу, за любовь к нему. Это наша жизнь, и она прожита Кириллом не зря. С трофеями и достижениями. Такое бывает в жизни далеко не у каждого», — сказал Федотов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Набабкин является воспитанником академии футбольного клуба «Москва». За московский ЦСКА футболист выступает с 2010 года. В составе армейцев Кирилл по три раза становился чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка России.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Кирилл Набабкин провёл 14 матчей, в которых отдал одну результативную передачу. Также на счету защитника пять матчей в Фонбет Кубке России и один в Суперкубке страны.

Фанаты ЦСКА и «Динамо» устроили файер-шоу после матча: