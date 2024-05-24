«Ювентус» проиграл суд, но не намерен гасить долг перед Роналду в размере € 9,8 млн

Бывший нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, ныне выступающий в составе саудовского «Аль-Насра», выиграл судебный процесс у туринского клуба, связанный с тем, что «старая синьора» не выплатила португальскому футболисту зарплату в размере € 9,8 млн из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Ювентус» не хочет выплачивать Роналду € 9,8 млн и намерен оспорить данное решение суда.

Напомним, «старая синьора» имеет задолженность перед Роналду, поскольку во время пандемии 2020 года заключила с ним и с ещё несколькими футболистами клуба соглашение о том, что выплатит часть их заработной платы позже.

Португальский футболист выступал в составе «Ювентуса» с 2018 по 2021 год.

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