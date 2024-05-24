Кокорин поздравил Миранчука с победой в Лиге Европы

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин поздравил соотечественника, полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука с победой в Лиге Европы. Напомним, в решающем матче турнира, который прошёл в Дублине (Ирландия), «Аталанта» разгромила «Байер» со счётом 3:0. Миранчук попал в заявку команды, но в финале на поле не появился.

«Поздравляю», — прокомментировал Кокорин фото Миранчука с кубком в социальной сети.

В завершившемся сезоне Лиги Европы Миранчук принял участие в 10 матчах, в которых записал в свой актив три результативные передачи.

Россиянин перешёл в «Аталанту» в 2020 году из московского «Локомотива». Контракт футболиста с клубом действует до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Миранчука в € 9 млн.

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