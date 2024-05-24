Названы два главных кандидата на пост тренера «Челси», руководство определится до 1 июня

Лондонский «Челси» определился с двумя основными кандидатами на пост главного тренера «синих». Об этом сообщает ряд журналистов из издания Daily Mail.

По информации источника, фаворитами на назначение тренер «Ипсвича» Киран Маккенна, на которого также претендует «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед» и португальский специалист из лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим. Сообщается, что в руководстве «синих» имеется долгосрочный интерес к Амориму, но клуба смущает сумма отступных в € 15 млн за выкуп контракта менеджера. Ранее сообщалось, что лондонский клуб рассчитывает принять решение и назначить главного тренера до 1 июня.

Ещё два имени, фигурирующие в шорт-листе руководства «аристократов»: Томас Франк, представляющий «Брентфорд», и Энцо Мареска, тренирующий «Лестер Сити». Оба специалиста являются опциями, на случай неудачи в переговорах с основными кандидатами.

Маккенна занял должность главного тренера «Ипсвича» в декабре 2021 года. По итогам нынешнего сезона Чемпионшипа подопечные Маккенны заняли второе место и гарантировали себе выход в английскую Премьер-лигу.

Аморим возглавил «Спортинг» в марте 2020 года. Под его руководством клуб выиграл два чемпионата Португалии (2020/2021 и 2023/2024), два Кубка Португалии (2020/2021, 2021/2022) и Суперкубок Португалии (2021/2022).

Напомним, 21 мая «Челси» объявил об увольнении Маурисио Почеттино, возглавлявшего лондонский клуб с минувшего лета.

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