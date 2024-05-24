Эндрик назвал предстоящий переход в «Реал» исполнением своей мечты

Бразильский нападающий «Палмейраса» Эндрик прокомментировал свой предстоящий переход в мадридский «Реал».

«Познакомиться с величайшим клубом в мире мечтают не только игроки, но и все, кто любит футбол. Для меня это было исполнением мечты», — приводит слова Эндрика AS.

Летом 2024 года Эндрик перейдёт в мадридский «Реал» за € 45 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает бразильца в € 55 млн.

Эндрик является воспитанником «Палмейраса», прошёл путь от U17 до основной команды. Всего за первый состав 17-летний нападающий сыграл 80 матчей, забил 21 мяч и отдал четыре голевые передачи. В прошлом сезоне нападающий был признан лучшим игроком чемпионата Бразилии.

Эндрик впервые встретился с игроками и тренерами «Реала»: