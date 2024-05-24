Лапорта более недели избегает контактов с «Барселоной» — AS

«Барселона» планирует провести мероприятие по случаю окончания нынешнего сезона, сообщает AS.

По данным источника, тренеры организуют для команды прощальный обед. Идея состоит в том, чтобы, если позволит погода, устроить барбекю на открытом воздухе. Ожидается присутствие всего состава без исключения, даже травмированных игроков, а также всего штаба и работников основного состава.

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При этом отмечается, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта и спортивный директор клуба Деку не будут присутствовать на барбекю. Сообщается, что Лапорта уже более недели избегает контактов с командой.

«Барселона» по итогам сезона чемпионата Испании финиширует на втором месте. Чемпионом Ла Лиги стал «Реал». Командам остался провести заключительный тур чемпионата Испании.

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