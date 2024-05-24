Анчелотти назвал качества «Реала», которые помогли клубу провести успешный сезон

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о достоинствах своей команды в сезоне-2023/2024.

«Самое большое качество, которое команда показала в этом году, – это коллективный настрой, целеустремлённость и умение работать в команде. Думаю, это то, что сделало разницу в этом сезоне, который получается фантастическим, несмотря на трудности в начале.

Можно сказать, что величайшие качества этой команды – конкурентоспособность, дисциплина и умение преодолевать любые препятствия. Конечно, мы должны работать и без мяча, проявлять приверженность и сосредоточенность. На этих элементах я настаиваю с тактической точки зрения», – приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».

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Напомним, «Реал» досрочно стал чемпионом Испании. Мадридский клуб 1 июня примет участие в финале Лиги чемпионов. Соперником «Реала» будет дортмундская «Боруссия».

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