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Форварда «Сочи» Гуарирапу предлагают нескольким российским клубам

Форварда «Сочи» Гуарирапу предлагают нескольким российским клубам
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Посредники предлагают нападающего «Сочи» Сауля Гуарирапу нескольким российским клубам. Об этом сообщает журналист Нельсон Феррер в социальных сетях.

Саулю Гуарирапе 21 год. Он является воспитанником футбольного клуба «Каракас». В январе текущего года форвард перешёл в «Сочи». Сделка представляет собой аренду с правом выкупа по окончании сезона-2023/2024. В составе сочинцев футболист успел провести 10 официальных матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной передачей.

В 2023 году футболист провёл за «Каракас» 32 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал шесть голевых передач. Гуарирапа выступает за олимпийскую сборную Венесуэлы. Также на его счету несколько матчей за молодёжку национальной команды. По оценке интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость венесуэльца составляет € 400 тыс.

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