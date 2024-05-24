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Стало известно, по какому принципу «Челси» выберет тренера после увольнения Почеттино

Стало известно, по какому принципу «Челси» выберет тренера после увольнения Почеттино
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Лондонский «Челси» отказался от возвращения в клуб известных тренеров, ранее руководивших командой, в число которых входят Томас Тухель, Антонио Конте и Жозе Моуринью. Об этом сообщает журналист The Athletic Саймон Джонсон в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, лондонский клуб рассчитывает принять решение и назначить главного тренера до 1 июня. Также известно, что новый тренер должен уметь работать с молодёжью и иметь перспективный взгляд на работу с командой. Ориентиром среди действующих тренеров для руководства «Челси» является Хаби Алонсо, который тренирует леверкузенский «Байер».

Напомним, 21 мая «Челси» объявил об увольнении Маурисио Почеттино, возглавлявшего лондонский клуб с минувшего лета.

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