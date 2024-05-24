Карло Анчелотти объяснил, в чём заключается секрет успеха его тренерского долголетия

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, в чём заключается секрет его тренерского долголетия.

«Прежде всего, я бы сказал, что это настоящая страсть, а не одержимость. Я считаю, что одержимость – это болезнь. К счастью, я не одержим. У меня появляется страсть, и это то, что помогает мне продолжать путь», – приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».

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Напомним, «Реал» досрочно стал чемпионом Испании в текущем сезоне, а также выиграл Суперкубок Испании. Мадридский клуб 1 июня примет участие в финале Лиги чемпионов. Соперником «Реала» будет дортмундская «Боруссия».

Отметим, Анчелотти ранее тренировал «Эвертон», «Наполи», «Баварию», «ПСЖ», «Челси», «Милан», «Ювентус», «Парму» и «Реджану». За тренерскую карьеру итальянский специалист четырежды выиграл Лигу чемпионов. Два раза с «Миланом» и дважды с мадридским «Реалом».

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