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«Реал» определил двух кандидатов на замену Тони Кроосу

«Реал» определил двух кандидатов на замену Тони Кроосу
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Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих и хавбек «Манчестер Сити» Родри входят в сферу интересов мадридского «Реала». Об этом сообщает AS.

По информации источника, «сливочные» начали искать замену полузащитнику Тони Кроосу после его объявления о завершении карьеры. Киммих и Родри являются приоритетными вариантами для «королевского клуба».

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Кроос перешёл в «Реал» из «Баварии» в июле 2014 года. Сумма трансфера составила € 25 млн. Контракт игрока с клубом истекает летом 2024 года. Transfermarkt оценивает немца в € 12 млн. Всего за «сливочных» Кроос провёл 463 матча, забил 28 мячей и отдал 98 голевых передач.

Вместе с «Реалом» полузащитник выиграл четыре чемпионата Испании, один Кубок и четыре Суперкубка Испании, а также четыре трофея Лиги чемпионов, четыре Суперкубка УЕФА и пять клубных чемпионатов мира.

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