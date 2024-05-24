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Глава совдира «Крыльев»: клуб функционирует как крупная социально ответственная корпорация

Глава совдира «Крыльев»: клуб функционирует как крупная социально ответственная корпорация
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Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Габибулла Хасаев ответил на вопрос о наличии финансовой задолженности у самарского клуба.

«Клуб сегодня функционирует как крупная социально ответственная корпорация. С 2019 года клуб получает прибыль – впервые в истории. За последние пять лет мы заплатили в бюджет налог на прибыль 370 млн рублей. Это больше, чем некоторые крупные предприятия Самарской области.

Более того, клуб начал рассчитываться по долгам прошлых лет, которые были сформированы прежним руководством», — сказал Хасаев в эфире телеканала «Самара-24».

Напомним, «Крылья Советов» после 29 туров чемпионата России заработали 40 очков и располагаются на восьмой строчке. Следующую игру внутреннего первенства самарская команда проведёт с «Пари НН». Встреча пройдёт 25 мая и начнётся в 16:30 по московскому времени.

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