Луис Энрике — единственный из «ПСЖ», кто не пришёл на прощальный ужин Килиана Мбаппе

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике — единственный представитель парижской команды, который не явился на прощальный ужин, который организовал французский форвард Килиан Мбаппе. Об этом сообщает издание Le Parisien.

По информации источника, испанский тренер на следующий день после ужина исключил из тренировки двоих игроков, в том числе неназванного футболиста стартового состава. У обоих футболистов были видны некоторые последствия вечерних празднований. Ранее в СМИ часто сообщалось, что у Мбаппе и Энрике был конфликт по ходу сезона.

Летом 2024 года у 25-летнего футболиста истекает контракт с парижским клубом, и он в статусе свободного агента присоединится к мадридскому «Реалу». Мбаппе подпишет со «сливочными» пятилетний контракт. Нападающий будет получать в «Реале» € 15 млн в год — меньше того, что ему платили в «ПСЖ». При этом игроку полагается подписной бонус в € 150 млн. Ожидается, что официальное объявление о трансфере футболиста выйдет в июне.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл за «ПСЖ» 47 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач. По итогам Лиги 1 нападающий был признан лучшим бомбардиром чемпионата с 27 мячами и семью ассистами.

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Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»: