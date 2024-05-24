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«Тоттенхэм» нацелился на нападающего «Борнмута» Доминика Соланке — talkSPORT

«Тоттенхэм» нацелился на нападающего «Борнмута» Доминика Соланке — talkSPORT
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«Тоттенхэм» находится в поисках нападающего, решив расстаться в летнее трансферное окно с бразильским форвардом Ришарлисоном, сообщает talkSPORT.

По сведениям источника, главной целью «шпор» является нападающий «Борнмута» Доминик Соланке, но при этом в «Тоттенхэме» понимают, что трансфер может оказаться весьма дорогостоящим, учитывая также и высокий спрос на форварда, некогда игравшего в составах «Ливерпуля» и «Челси».

Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу просит руководство клуба подписать минимум трёх игроков этим летом

26-летний Доминик Соланке выступает за «Борнмут» с 2019 года. В текущем сезоне форвард провёл за «вишен» 42 матча во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

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