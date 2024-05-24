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Франк де Бур: я очень уважаю «Арсенал», у них есть терпение

Франк де Бур: я очень уважаю «Арсенал», у них есть терпение
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Экс-игрок сборной Нидерландов Франк де Бур высказался о лондонском «Арсенале».

«Я очень уважаю «Арсенал», у них есть терпение. Например, с Микелем Артетой, который плохо начал в «Арсенале». В некоторых других клубах в такой ситуации его бы уже уволили.

«Арсенал» отлично играет последние два года, как и «Интер». Но если мне нужно выбрать, я предпочитаю «Арсенал», потому что у них есть терпение, чтобы дождаться и вселить уверенность», — приводит слова де Бура Mirror.

Напомним, Артета возглавляет «Арсенал» с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. По итогам нынешнего сезона чемпионата Англии «Арсенал» финишировал на втором месте, уступив в борьбе за чемпионство «Манчестер Сити».

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