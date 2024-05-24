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Клаудио Раньери аплодировал весь стадион на его последнем матче в клубном футболе

Клаудио Раньери аплодировал весь стадион на его последнем матче в клубном футболе
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В преддверии матча 38-го тура итальянской Серии «Кальяри» — «Фиорентина» (2:3) пришедшие на стадион болельщики, футболисты двух команд, а также главный судья встречи устроили бурные овации в адрес главного тренера красно-синих Клаудио Раньери, ранее заявившего, что он больше не будет возглавлять клубы.

Италия - Серия А . 38-й тур
23 мая 2024, четверг. 21:45 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
2 : 3
Фиорентина
Флоренция
0:1 Бонавентура – 39'     1:1 Дейола – 64'     2:1 Мутандва – 85'     2:2 Гонсалес – 89'     2:3 Артур – 90+13'    

Фото: Кадр из трансляции TNT Sports2

Фото: Кадр из трансляции TNT Sports2

Фото: Кадр из трансляции TNT Sports2

Фото: Кадр из трансляции TNT Sports2

Ранее Раньери допустил, что он может продолжить работу со сборными.

В период своей тренерской карьеры Раньери выиграл чемпионат Англии, возглавляя «Лестер» (сезон-2015/2016). В сезоне-1995/1996, занимая должность главного тренера «Фиорентины», Раньери завоевал Кубок Италии. В сезоне-1996/1997 вместе с «фиалками» итальянский тренер выиграл Суперкубок Италии. Также Раньери в качестве тренера «Валенсии» завоевал Кубок Испании (сезон-1998/1999), Кубок Интертото (1998 год) и Суперкубок УЕФА (2004 год).

Известные дети спортсменов:

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