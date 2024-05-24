Клаудио Раньери аплодировал весь стадион на его последнем матче в клубном футболе

В преддверии матча 38-го тура итальянской Серии «Кальяри» — «Фиорентина» (2:3) пришедшие на стадион болельщики, футболисты двух команд, а также главный судья встречи устроили бурные овации в адрес главного тренера красно-синих Клаудио Раньери, ранее заявившего, что он больше не будет возглавлять клубы.

Фото: Кадр из трансляции TNT Sports2

Фото: Кадр из трансляции TNT Sports2

Фото: Кадр из трансляции TNT Sports2

Фото: Кадр из трансляции TNT Sports2

Ранее Раньери допустил, что он может продолжить работу со сборными.

В период своей тренерской карьеры Раньери выиграл чемпионат Англии, возглавляя «Лестер» (сезон-2015/2016). В сезоне-1995/1996, занимая должность главного тренера «Фиорентины», Раньери завоевал Кубок Италии. В сезоне-1996/1997 вместе с «фиалками» итальянский тренер выиграл Суперкубок Италии. Также Раньери в качестве тренера «Валенсии» завоевал Кубок Испании (сезон-1998/1999), Кубок Интертото (1998 год) и Суперкубок УЕФА (2004 год).

Известные дети спортсменов: