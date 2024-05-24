«Реал» и «ПСЖ» уверены в подписании одного из лучших защитников Лиги 1, решение за игроком

Французский «ПСЖ» и мадридский «Реал» считаются фаворитами в борьбе за подписание перспективного центрального защитника «Лилля» Лени Йоро. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, «Реал» опережает парижский клуб в борьбе за 18-летнего футболиста и считает, что он может пойти по пути Рафаэля Варана в клубе.

Однако журналист RMC Sport Фабрис Хокинс сообщает, что «ПСЖ» сейчас ускоряет рассмотрение дела по игроку. Переговоры между «ПСЖ» и владельцами «Лилля» продолжаются. Парижане уверены в том, что они могут закрыть сделку раньше «сливочных». Трансфер может составить около € 60 млн с бонусами.

18-летний Йоро в текущем сезоне сыграл 44 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года.

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