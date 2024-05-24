Экс-игрок «Зенита» Витсель, завершивший карьеру в сборной, может поехать на Евро-2024

35-летний полузащитник мадридского «Атлетико», ранее выступавший за петербургский «Зенит», Аксель Витсель может вернуться в сборную Бельгии для выступления на чемпионате Европы. Об этом сообщает HLN.

По информации источника, главный тренер сборной Бельгии Доминико Тедеско добавил завершившего карьеру полузащитника в свой расширенный список. Также в него попал и другой покинувший национальную команду футболист – 35-летний защитник Тоби Алдервейрельд, выступающий за бельгийский «Антверпен».

Витсель объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии в мае в 2023-го. Опорный полузащитник забил 12 голов и отдал восемь результативных передач в 130 матчах за национальную команду. Витсель принял участие в трёх чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы в период с 2014 по 2022 год.

Отметим, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

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